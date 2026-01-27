Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye’deki yeni yönetimle kurulan temaslara dair çarpıcı ifadeler kullanarak uluslararası kamuoyunun dikkatini bir kez daha bölgeye çekti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump, ikili diyaloğun gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beyaz Saray bahçesinde diploması turu

Seçim kampanyası kapsamında Iowa eyaletinde düzenlenecek olan mitinge katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılmaya hazırlanan Başkan Trump, helikopterine doğru ilerlerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Trump, özellikle Orta Doğu ve Suriye eksenindeki gelişmelere değindi. Gazetecilerin Suriye ile yürütülen diplomatik sürece dair sorularını yanıtsız bırakmayan ABD Başkanı, kurulan iletişimin niteliği hakkında olumlu sinyaller verdi.

"Saygın bir görüşme, memnuniyet verici politikalar"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendiren Donald Trump, Şara’dan bahsederken "çok saygın" ifadesini kullandı. Washington yönetiminin bölge stratejilerinin planlandığı şekilde ilerlediğini savunan Trump, "Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Mevcut tablodan ve katedilen mesafeden dolayı oldukça memnunuz," şeklinde konuştu. Trump’ın bu ifadeleri, ABD’nin yeni dönem Suriye politikasının daha yapıcı bir zeminde ilerleyebileceği şeklinde yorumlandı.

Bölgesel istikrar ve gelecek projeksiyonu

Söz konusu görüşme, Suriye’deki geçiş süreci ve bölgesel istikrarın tesisi açısından büyük bir önem taşıyor. Trump’ın açıklamaları, ABD’nin Suriye’deki yeni aktörlerle çalışma iradesini ortaya koyarken, aynı zamanda bölgedeki Amerikan çıkarlarının korunması noktasında kararlı olduklarını gösteriyor.

