Son Mühür- Gürcistan’da yaşanan elim uçak kazası sonrası şehit olan 20 pilot askerin ardından, ünlü sanatçı Hayko Cepkin sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yayımladı. Cepkin, şehitlerden bazılarıyla Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçtuğunu belirterek, yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.

Gürcistan kazası sonrası derin üzüntü

Gürcistan'da göreve giderken düşen askeri uçakta 20 pilot askerin şehit olması, Türkiye’yi yasa boğdu. Kamuoyunda ve sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı yayımlanırken, ekstrem sporlara olan ilgisiyle bilinen sanatçı Hayko Cepkin’in paylaşımı dikkat çekti. Cepkin, mesajında kaybettiğimiz şehit pilotların, kendisinin de yakından tanıdığı isimler olduğunu açıkladı.

Cepkin: "Birlikte uçma fırsatı bulmuştuk"

Paraşüt ve yamaç paraşütü gibi hava sporlarına olan tutkusuyla tanınan Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit pilotlardan bazılarıyla ortak anıları olduğunu belirtti. Deneyimli isimlerle birlikte gökyüzünde vakit geçirme fırsatı bulduğunu ifade eden Cepkin, yaşadığı şoku şu sözlerle aktardı:

"Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz."

Milletimizin başı sağ olsun mesajı

Sanatçı, paylaşımını milletimize taziye dileyerek sonlandırdı. Şehitlere rahmet dileyen ve ailelerine sabır temennisinde bulunan Hayko Cepkin, “Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Toprağı bol olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili birimleri kazanın nedenini belirleme çalışmalarını sürdürüyor.