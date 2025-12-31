İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı narkotik tahkikatı doğrultusunda, magazin dünyasının yakından tanıdığı Şeyma Subaşı hakkında çarpıcı bir adli süreç başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri seyahatinden dönen Subaşı, uçaktan indiği sırada emniyet güçleri tarafından karşılanarak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Havalimanında gözaltı operasyonu

Yurt dışında bulunduğu sırada, savcılık makamının uyuşturucu soruşturması çerçevesinde çıkarttığı yakalama kararıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın Türkiye’ye girişi sırasında kolluk kuvvetleri harekete geçti. Pasaport kontrolü esnasında hakkında bulunan arama kararı fark edilen ünlü isim, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak gerekli prosedürlerin uygulanması amacıyla ilgili birime sevk edildi. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen bu işlem, soruşturmanın seyrinde yeni bir aşamaya geçildiğinin sinyallerini verdi.

Adliyeye sevk ve savcılık sorgusu süreci

Jandarma karakolundaki resmi işlemlerinin ve parmak izi alma gibi standart protokollerin eksiksiz tamamlanmasının ardından Subaşı, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne nakledildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na ifade veren Subaşı, dosyada yer alan iddialar ve yakalama kararına ilişkin savunmasını sundu. Yaklaşık birkaç saat süren sorgu aşamasının ardından dosya kapsamındaki delil durumunu değerlendiren savcılık makamı, Şeyma Subaşı’nın serbest bırakılması yerine adli kontrol altına alınmasını uygun gördü.

Mahkemeden adli kontrol talebiyle sevk kararı

Savcılık sorgusunun bitmesiyle birlikte dosya, nihai kararın verilmesi amacıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Şimdi gözler, hakimlikten çıkacak karara ve Subaşı hakkında uygulanacak muhtemel yurt dışı çıkış yasağı veya imza yükümlülüğü gibi yaptırımlara çevrilmiş durumda.