Rusya Federasyonu’na bağlı Yamalo-Nenets Özerk Okrugu sınırları içinde bir helikopter kazası meydana geldi. Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Yamal Airlines filosunda yer alan Mi-8 tipi helikopter, uçuşu sırasında zorunlu ve sert bir iniş gerçekleştirdi.

Panayevsk ile Yar-Sale hattında sefer yapan hava aracında 3 kişilik mürettebatın yanı sıra 7 yolcu bulunuyordu. Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmadı ancak bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

Sert iniş nedeniyle helikopterde maddi hasar oluştuğu belirtilirken, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Ural Transport Prosecutor's Office tarafından yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma sürecinin başlatıldığı duyuruldu.