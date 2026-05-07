Son Mühür/ Osman Günden- Çiğli, Türkiye’nin hak ve özgürlük mücadelesinde unutulmaz izler bırakan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin 54. yıl dönümünde andı.

Çiğli Belediyesi ve CHP Çiğli İlçe Örgütü tarafından gerçekleşen törende, "Üç Fidan"ın miras bıraktığı tam bağımsızlık ruhu bir kez daha meydanlara taşındı.

Ataşehir’de bir araya geldiler

Ataşehir Mahallesi’ndeki Üç Fidan Anıtı önünde bir araya toplanan kalabalık, sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurdu.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar’ın koordine ettiği anma programına; ilçe yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini dahil oldu.

Bağlama eşliğinde söylenen hüzünlü türkülerle birlikte anıta kırmızı karanfiller bırakılırken, programa katılanlar duygu dolu anlar yaşadı.

“Tarih her zaman yiğitleri anacaktır”

Törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Üç Fidan’ın sadece yalnızca tarihsel isim değil, geleceğin de rehberi olduğunun altını çizerek,

"Bizim ağabeylerimiz, yiğitlerimiz bir gün öldü ama tarih onları yazdı. Mertler bir kez ölür ama dünya var olduğu sürece Üç Fidan her zaman yaşayacaktır.

Onları yalnızca yılda bir gün anmadığımızı herkesin bilmesini isterim. Aynı davaya inandığım ve aynı coğrafyada yaşadığım için onları dava arkadaşım olarak görüyorum. Üç Fidan ölümsüzdür, tarih her zaman yiğitleri anacaktır." ifadelerini kullandı.

"Onların ideallerinden hiç vazgeçmedik"

CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar da gerçekleştirdiği konuşmada, 1972’den beri hiç dinmeyen bir mücadelenin savunucuları olduklarının altını çizen Akar, "54 yıldır onların ideallerinden hiç vazgeçmedik.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Denizlerin savunduğu düşünceler uğruna mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Karanfiller bırakıldı

Resmi konuşmaların sonrasında etkinlik, Üç Fidan’ın sevdiği ezgilerin söylenmesiyle sürdü. Ardından Çiğlililer, anıtın çevresini adeta bir çiçek bahçesi yaptı.