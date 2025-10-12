Hatay’da öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı, özellikle sahil ilçelerinde etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından gelen yağış, kısa sürede Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza bürünürken, bazı araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.
Vatandaşlar, kısa sürede etkisini gösteren dolu yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdüreceğini ve yer yer sağanak geçişlerinin de görülebileceğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi