Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Güneyli köyü açıklarında balık avı için denize açılan dört kişiyi taşıyan tekne, Bakla Burnu açıklarında henüz bilinmeyen bir sebeple battı.

Teknede bulunan Salih Kocaman (53), Ayhan Yavaş (40), Mustafa Yaldızlı (46) ve Orhan Yavaş (43), balık avı amacıyla Saros Körfezi’ne açılmıştı. Kısa süre sonra yaşanan kazada tekne sulara gömüldü.

Bir kişi kurtuldu, üç kişi yaşamını yitirdi

Olay sırasında Orhan Yavaş, yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Ancak Ayhan Yavaş ve Mustafa Yaldızlı hayatını kaybetti.

Salih Kocaman için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise saatlerce sürdü.

Kocaman’ın cansız bedeni 10 metre derinlikte bulundu

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı dalış timleri, kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman’a ulaşmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Dalgıç ekiplerinin yaptığı taramada, batan tekneye yaklaşık 10 metre derinlikte ulaşıldı. Kocaman’ın cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarılarak karaya getirildi.

Yavaş ve Yaldızlı’nın cenazeleri, sahilden alınarak ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kurtulan Orhan Yavaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

Teknenin batış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.