Uluslararası TransAnatolia Rally Raid’in ikinci gününde yaşanan trajik bir kaza, motor sporları camiasını yasa boğdu. 30 Ağustos’ta Bursa’da başlayan ve 6 Eylül’de Bolu’da sona erecek 2 bin 190 kilometrelik yarışta, ATV kategorisinde mücadele eden Hasan Yatgın, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Peki, Hasan Yatgın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Hasan Yatgın kimdir?

Hasan Yatgın, Türkiye’nin motor sporları camiasında tanınan bir ATV yarışçısıydı. Yatgın, renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyordu. TransAnatolia Rally Raid gibi zorlu bir yarışta yer alarak yetkinliğini ve cesaretini ortaya koyan Yatgın, ATV kategorisinde 151 numaralı sporcu olarak mücadele ediyordu. Motor sporlarına olan tutkusu ve yarışlardaki kararlılığıyla bilinen Yatgın, camiada sevilen bir isimdi. Kendisi hakkında daha fazla kişisel bilgi kamuoyunda sınırlı olsa da, sporculuğu ve taraftar kimliğiyle tanınıyordu.

Doğum yeri hayatı

Hasan Yatgın’ın doğum yeri ve aslen nereli olduğuna dair kesin bilgiler kamuoyunda yer almıyor. TransAnatolia Rally Raid’in Bursa’da başlayan etabına katılması, onun bu bölgedeki yarışlara ilgisini ortaya koyuyor. Daha ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, Yatgın’ın Türkiye’de motor sporları topluluğunda aktif olduğu biliniyor.

Hasan Yatgın’ın yaşı ve doğum tarihi hakkında net bir bilgi kamuoyuna yansımadı. Yarışmacıların genellikle 20’li yaşların ortalarından 40’lı yaşlara kadar geniş bir yaş aralığında olduğu motor sporları dünyasında, Yatgın’ın da bu yaş grubunda olduğu tahmin ediliyor. TransAnatolia gibi fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektiren bir yarışta yer alması, onun deneyimli ve yetkin bir sporcu olduğunu gösteriyor.

TransAnatolia Rally Raid’deki trajik kaza

Uluslararası TransAnatolia Rally Raid’in ikinci günü, 31 Ağustos’ta, Uludağ-Domaniç etabının 47. kilometresinde trajik bir kaza meydana geldi. 151 numaralı ATV sporcusu Hasan Yatgın, aracıyla yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Kazanın ardından Resque, UMKE ve mobil sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ancak yapılan incelemelerde Yatgın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, olayla ilgili ani ölüm raporu düzenledi. TransAnatolia organizasyon komitesi, kazanın ardından derin üzüntülerini ifade ederek yarışın üçüncü gününü iptal etti. Yatgın’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.