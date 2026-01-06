Son Mühür/ Beste Temel - Son Mühür TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Gündem Masası programı, İzmir yerel siyasetine dair çarpıcı iddiaları ve kentin çözüm bekleyen kronik sorunlarını masaya yatırdı. Gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'ın katılımıyla gerçekleşen yayında, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a yönelik sert eleştiriler ve İzmir’in genel yönetim stratejileri dikkat çekti.

Buca Belediyesi’nde sosyal ve siyasal kriz!

Programın ana gündem maddelerinden biri Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yönetim tarzı ve son dönemdeki tercihleri oldu. Gazeteci Hasan Çölmekçi, belediye işçilerinin ekonomik haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptığı bir dönemde, Başkan Duman’ın tatilde olmasını sert bir dille eleştirdi. Çölmekçi, bu tatilin yalnızca zamanlamasını değil, içeriğini de sorgulayarak belediye kaynaklarının kullanımına dair ağır ithamlarda bulundu.

Çölmekçi, Başkan Duman’ın yılbaşı tatilini, belediyeden konser ihalesi alan bir isimle geçirdiğini iddia ederek, "Belediyenin parası yabancıya gitmesin diye mi sevgilisine aktarılıyor?" sorusunu yöneltti. Sit alanındaki bir villanın bu kişiye tahsis edildiği yönündeki iddiaları dile getiren Çölmekçi, genç siyasetçinin tecrübesizliğine ve halktan kopukluğuna dikkat çekti. Gazeteci Yağmur Daştan ise bu duruma, "Emeğinin karşılığını bekleyen işçiler isyan ederken bu tablo yakışmadı" sözleriyle destek verdi.

Gölet’teki silahlı saldırı ve siyasi gölge

Buca’daki kriz yalnızca idari ve sosyal alanla sınırlı kalmadı. Çölmekçi, Buca Gölet tesislerinde yaşanan bir cinayet olayının doğrudan belediye yönetimiyle ilişkilendirildiğini belirtti. Bir CHP delegesinin karıştığı silahlı saldırının, belediye içindeki yakın ilişkiler ağının bir sonucu olduğunu savunan Çölmekçi, "Görkem Duman’ın adı şu an cinayetle anılıyor. Uyarmıştık ama bu tür olaylar Buca’da kronik hale gelmeye başladı" dedi.

Siyasetçilerin Atatürk posterleri ve laiklik üzerinden kendilerini savunmasını "mirasyedicilik" olarak nitelendiren Çölmekçi, halkın hizmet alamamaktan dolayı büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade etti. Mevcut durumu "Bucalılar artık hizmeti bıraktı, adeta lanet okuyorlar" diyerek özetleyen gazeteci, CHP Genel Merkezi’nin bu duruma müdahale ederek istifa istemesi gerektiğini savundu.

İzmir’in çöp çıkmazı: Harmandalı kapandı, alternatif neresi?

İzmir’in bir diğer kanayan yarası olan katı atık bertaraf konusu da programda geniş yer buldu. Harmandalı Çöp Tesisi’nin bir çevre felaketine dönüşmemesi için kapatılmasının ardından yaşanan belirsizlik tartışıldı. Yağmur Daştan, tesisin Bakanlık müdahalesiyle kapandığını hatırlatarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bu konuda yeni bir ek başvuruda bulunmadığını dile getirdi.

Şu an çöplerin Bergama’ya nakledildiği bilgisini paylaşan Daştan, tesisin kapanmasını kutlayan bölge halkının endişelerini ve "İnşallah bir daha açılmaz" temennilerini aktardı. Ancak her iki gazeteci de Harmandalı kapanırken yerine somut ve sürdürülebilir bir çözümün üretilmemiş olmasının büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

Çankaya Katlı Otoparkı ve "Siyonizm" iddiası

Programda ayrıca Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılması ve mülkiyet tartışmaları üzerine de ilginç perspektifler sunuldu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez’in konuyu yakından takip ettiğini belirten Yağmur Daştan, bölge esnafının mağduriyetine dikkat çekti.

Hasan Çölmekçi ise otoparkın bulunduğu bölgenin tarihsel önemine değinerek farklı bir iddiayı gündeme getirdi. Bölgenin antik Agora ve Musevi yerleşimi olduğunu hatırlatan Çölmekçi, Sabetay Sevi’nin bu topraklarda yaşamış olması nedeniyle Siyonist çevrelerin bu bölgeye özel bir ilgisi olduğu yönündeki söylemlerin esnaf arasında yayıldığını belirtti. Belediye hisselerinin satışı ya da güçlendirme çalışmaları konusundaki belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Bornova ve Esnaf Odaları Seçimi: Siyasetin esnafa etkisi

Son olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ndeki liderlik yarışı değerlendirildi. Yalçın Ata’nın bugüne kadar objektif bir yönetim sergilediğini belirten Çölmekçi, önümüzdeki seçimlerde de Ata’nın şansının yüksek olduğunu ifade etti. Ancak Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin bu sürece müdahil olarak rakip bir aday çıkarmasını eleştiren Çölmekçi, "Esnafı siyasetin içine çekmeye çalışıyorlar ama bunun sandıkta bir karşılık bulacağını sanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İlçe belediyelerini hizmet üzerinden eleştiren Çölmekçi, "Aday olmadan önce bütçeleri bilmek gerekir. Ona göre araştırıyorsun, proje hazırlıyorsun. Sonra gelip 'Para yok' diyorsun. Şimdi hükümet kime ne veriyorsa herkese eşit veriyor. Herkes aynı bütçeden nüfusa göre pay alıyor. 'Silkelemek' şu: Vergini, SGK borcunu ödemiyorsun. Bunları herkes ödüyor. Borcunu ödeyeceksin. Alıyorsun parayı, vatandaştan da topluyorsun. Toplanan otopark paraları nereye gidiyor? Bunların hepsi Aziz Kocaoğlu döneminde yok muydu? Aliağa nasıl pasasına para koyuyor? Sen kalkıp sevgiline konser yaptırır, parayı yandaşlarına yedirirsen olmaz" dedi.

'Esas yandaşlık budur!'

"Bir şey duydum... Gazeteciler arasında ayrım yapmışlar" sözleriyle dikkatleri çekecek açıklamalarda bulunan Çölmekçi, şunları söyledi: "İsim vermeyeyim... Bir gazeteciye yıllık 2 buçuk milyon lira veriyorlarmış hizmet alımı için. Ayda 200 bin lira. Diğer tarafta Basın İlan Kurumu'ndan ödenen para 10 bin, 15 bin lira." Erciyas da "CHP'nin en büyük eleştirilerinden biri 'yandaş medya' üzerineydi. Şimdi İzmir'de böyle bir yaklaşımda bulunulması hoş değil" dedi.

Çölmekçi, "İlan alabilirsin, iftira atmaz, yalan yazmazsın. Bir şey bulduğunda 'Ne dersiniz' diye sorarsınız. Gazeteciliğin işleyici, kuralları budur. 5N1K diyoruz, bir suçlama olduğunda karşı tarafa sorarsın. Sen kendi medyanı oluşturur, bültenlerini gönderirsen, o bültenlerle habercilik yaptığında o zaman olacağı bu. Yandaş, yandaş diyorsunuz ya esas yandaşlık budur" ifadelerini kullandı.