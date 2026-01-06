Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesi’nin ocak ayı ilk meclis toplantısında işçi ve memur alacaklarının ödenmesi için Başkan Görkem Duman’a ‘kredi kullanma’ yetkisi verilmesi gündeme geldi. 375 milyon 800 bin TL kredi çekilmesi planlanıyor.

İşte o önerge

“Belediyemizin yetki ve sorumlulukları dâhilinde ki iş ve işlemlerden dolayı oluşan giderlerin 3/6karşılanması amacıyla yurtiçi bankalardan aynı kanunun 68. Maddesinin (e) bendinde belirtilen yüzde on sınırını aşmayan tutar olan faiz dâhil 375.800.000 TL kredi kullanılmasına, borçlanma işlemlerini gerçekleştirmek için başta genel kredi sözleşmesinin imzalanması, teminat alma ve gösterme, ipotek gösterme, Fer’i ve benzeri tüm yasal işlemlerin yürütülmesi ve yerine getirilmesi için Belediye Başkanı Görkem Duman’ a yetki verilmesi istemine dair önerge”

Başkan Duman “Kredinin tamamı işçi ve memur alacaklarında kullanılacak”

Başkan Duman, kredi konusunda yaptığı açıklamada, “Kredinin tamamı, şirket işçilerinin maaş ödemeleri, memurlarını maaş ödemeleri, kadrolu işçilerin maaş ödemeleri, emeklilerin maaş ödemesi için kullanılacaktır” dedi.

Buca Belediyesi'nde üst düzey görevlendirmeler

CHP Genel Merkezinin etkisiyle Buca Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevlerine getirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Burçin Sarı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Zeynep Çetinkaya'nın isim ve yetkileri Buca Belediyesi meclis toplantısında okundu. Aynı duyuruda Murat Kartal’ın yeni kurulan Diş İlişikleri Müdürlüğü Müdür Vekilliği, Demet Dilenç’in Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili , Oral Tuncer'in Yapı Kontrol Müdür Vekilliği, Cemal Yılmaz'ın ise Zabıta Müdürü olarak görevlendirildiği ifade edildi. Oktay Kanlıoğlu’nun ise Yazı İşleri Müdürü olarak görevlendirildiği açıklandı.

AK Partili Sevil’den, “27 dakika geç kaldınız” eleştirisi

Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil, CHP grubunun meclise 27 dakika geç katılmasını eleştirdi. Sevil, “Bugünkü meclis toplantısı 16.27’de başladı. Biz de geçtiğimiz meclis toplantısında geç kalmıştık. Bize uyarı niteliği ‘Saate uyarsanız çok seviniriz’ diye bir ifadede bulunmuşturuz. Kaos yaşadık diye bir ifade kullandık. Bu geç kalmayla birlikte kaosu açıkmamam gerekti. O gün ilçe başkanlığında toplantı yapmıştık. Trafik nedeniyle geç kalmıştık. Siz aynı bina içinde olmasına rağmen 27 dk lık gecikme yaşadık. Nezaket çerçevesinde değerlendirilecek bir grubuz. Lale Hanıma emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Sevil, Denetim Komisyonu için Meclis Üyeleri Murat Nazlı, Hüseyin Oygur’un isimlerini önerdi.