Son Mühür- Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Haluk Bilginer, dizide Burak Deniz’in hayat vereceği Ertan Aydın karakterinin babası Kadir Aydın rolünü üstlenecek. Sezonun en çok merak edilen yapımları arasında gösterilen dizide Bilginer’in performansı şimdiden heyecan konusu oldu.

Çekim takvimi belirlenecek

Haluk Bilginer’in yoğun tiyatro programı nedeniyle çekim sürecinin oyuncunun sahne takvimine göre düzenleneceği belirtildi. Bu esneklik, usta sanatçının hem tiyatro sahnesinde hem de ekranda aktif olarak yer almasına olanak tanıyacak.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin senaryosu, başarılı projeleriyle tanınan Sema Ergenekon tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise birçok iddialı yapımda imzası bulunan Ali Bilgin oturuyor. Yapım ekibindeki bu güçlü isimler, dizinin beklentileri yükseltmesine neden oldu.

Yayın tarihi belli oldu

“Sahtekarlar” dizisinin Pazar akşamları Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Haluk Bilginer’in dahil olmasıyla dizinin reyting yarışında öne çıkması bekleniyor.