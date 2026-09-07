2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında tercih işlemlerini başarıyla tamamlayan binlerce adayın gözü kulağı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans derecesine tamamlamak amacıyla üniversite ve bölüm tercihlerini sisteme giren öğrenciler, hayallerindeki okula yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için gün sayıyor.

2026 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih yerleştirme sonuçlarının hangi gün ve saatte açıklanacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir tarih verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllardaki tercih ve yerleştirme takvimleri incelendiğinde, değerlendirme sürecinin kısa sürede tamamlanması ve sonuçların 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme işlemleri tamamlandığında adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle giriş yapılabileceği gibi, e-Devlet kapısı üzerinden de sonuç ekranına doğrudan erişim sağlanabilecek. Adaylara ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, internet üzerinden edinilen yerleştirme bilgileri resmi tebligat sayılacak.

2026 DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversitelerin lisans programlarına ait 2026 yılı DGS güncel taban puanları henüz netleşmedi. Hangi bölümün kaç puanla kapattığı bilgisi (taban puanlar), yerleştirme sürecinin tamamen sonuçlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi sayısal verilerle belli olacak. Adaylar şu aşamada sadece fikir edinmek amacıyla 2025 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilir.