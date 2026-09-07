Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2.Grup’ta büyük heyecan başladı. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Karşıyaka, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. 2026-2027 sezonunda ilk haftasında Karşıyaka Spor Kulübü, Ankara deplasmanında Etimesgut Spor Kulübü’nün misafiri oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Batuhan Bayar, Uğur Aydoğdu, Halil Tolgahan Demir olarak belirlendi. Karşıyakalı taraftarlar İzmir’den akın akın otobüslerle Ankara’ya gitti. Futbolseverler ilk önce Anıtkabir’e ziyarette bulundu, daha sonra Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumuna gitti. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, takımını son topa kadar destekledi.

“Dört yıl aradan sonra mağlup oldu”

Kaf-Kaf, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Böylelikle İzmir temsilcisi 4 sezonun ardından ilk kez ilk maçta mağlup oldu. Etimesgut Spor, 34.dakikada golü buldu. Güney’in şutu ve Kaf-Kaf savunmasına Alpay’ın son müdahalesiyle İzmir temsilcisi kendi kalesine gol atmalarına neden oldu. Etimesgut Spor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçına ardından Ankara ekibinin teknik direktörü Aykan Atik, Burhanettin Basatemür’ü tebrik etti. İzmir takımlarından; Karşıyaka Spor Kulübü, Gaziemir ve Bucaspor mağlup olurken tek puan alan takım Altay oldu.

“Kaf-Kaf, İzmir derbisine hazırlanıyor”

Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Karşıyaka Spor Kulübü, bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam edecek. Yeşil-kırmızılılar, İzmir Selçuk Yaşar Spor Tesislerine geldi. Sezonun ikinci haftasında Altay Spor Kulübü ile Karşıyaka Spor Kulübü, İzmir derbisinde karşılaşacak. Dev İzmir derbisi 12 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda oynanacak. Yeni sezon öncesi tecrübeli teknik direktör Burhanettin Basatemür, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunmuştu. Basatemür, genç oyunculara yine fırsat vereceğini belirtirken oyun felsefesinde yüksek tempolu oyunla, göze hoş gelen bir futbol anlayışını benimsediklerini söyledi. İzmirli futbolseverler merakla ve heyecanla dev derbiyi bekliyor.

Nesine 3. Lig 2. Grup ilk hafta maç sonuçları şu şekilde:

Bursa Yıldırım 1-0 Söke 1970 Spor

1922 Akşehir 0-4 Gemlik Sümerbey

Antalya Kepezspor 0-2 Eskişehir Anadolu SF

Etimesgut Spor 1-0 Karşıyaka

Balıkesirspor 4-1 Bucaspor 1928

Çanakkale Bigaspor 1-1 Uşakspor

Eskişehirspor 4-0 Alanya 1221 FSK

Altay 1-1 Denizli İdman Yurdu

Gaziemirspor 0-3 Ayvalıkgücü Belediyespor