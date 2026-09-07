Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi’nde, Sarnıç bölgesine ulaşımı sağlayan Ege Caddesi üzerinde bir süredir devam eden inşaat çalışmaları, çevredeki esnaf ve vatandaş için adeta çileye dönüştü. Bölgede yürütülen kazı ve hafriyat çalışmaları sırasında yükselen yoğun toz bulutu, cadde boyunca görüş mesafesini düşürmesinin yanı sıra çevredeki işletmeleri de olumsuz etkiledi.

Camlarını dahi açamıyorlar

İnşaat alanında toz oluşumunu engellemek amacıyla herhangi bir sulama çalışması yapılmadığını iddia eden bölge esnafı, yaşanan duruma tepki gösterdi. Yoğun tozun havaya karışması nedeniyle hem camlarını açmakta zorlandıklarını hem de günlük işlerinin durma noktasına geldiğini belirten esnaf, yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep etti.

“İş yapamaz hale geldik”

Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan bölgede oto yıkama işletmesi olduğunu belirten bir esnaf, “Bu inşaat nedeniyle iş yapamaz hale geldik” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Yine bölgede bir gıda işletmesi olduğunu belirten bir diğer esnaf ise “Camlarımızı kapattık, bekliyoruz” sözleriyle yetkililerin duruma müdahale etmesi için çağrı yaptı.