Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları taraftarların arama motorlarındaki sorgularında zirveye tırmandı. Beşiktaş derbisinin ardından Avrupa mesaisine odaklanan sarı-lacivertli ekip, taraftar desteğini arkasına alarak grup etabına avantajlı başlamak istiyor.

Kadıköy bayraklarla donandı. Tribünlerdeki yerini alamayan milyonlarca futbolsever ise dev randevuyu canlı izlemek için ekran başına kilitlendi.

Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerinde oynanacak. Hakem düdüğüyle birlikte başlayacak 90 dakika, sarı-lacivertli ekibin bu sezonki Avrupa yürüyüşünde ilk büyük viraj olacak.

UEFA yetkilileri ve güvenlik birimleri stadyum çevresinde üst düzey önlemler alırken, taraftarların stada girişleri maç saatinden saatler önce açılacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenen gecede sarı-lacivertliler, İtalyan rakibine karşı ilk dakikalardan itibaren baskı kurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen futbolseverler ise dijital ortamda tabii platformu üzerinden 90 dakikayı naklen izleyebilecek.

Maç Organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Karşılaşma Tarihi 10 Eylül 2026 Perşembe Başlama Saati 19.45 Stadyum Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Canlı Yayın Ekranı TRT 1 (Şifresiz) İnternet Yayını tabii Platformu

Gözler ekrana çevrildi. Milyonlarca sporsever maç önü yayınlarından itibaren ekran başında nefeslerini tutarak bekleyecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstüründe hangi maçlar var?

Sarı-lacivertlileri Roma randevusunun ardından lig aşamasında birbirinden zorlu 7 sınav daha bekliyor. Temsilcimiz ekim ayında İngiltere deplasmanında Aston Villa ile kozlarını paylaşacak; kasım ayında ise İngiliz devi Liverpool'u Kadıköy'de konuk edecek.

Nefesler tutuldu. Fenerbahçe, sahasındaki İtalyan engelini kayıpsız aşarak Devler Ligi macerasına galibiyetle adım atmayı planlıyor.