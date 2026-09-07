Son Mühür- Haftanın ilk iş gününde İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 7 ilçe 11 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 3 saat arasında değişiklik gösteriyor.
İşte o liste!
Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:
Aliağa
Mahalleler: Atatürk, Kazım Dirik
Kesinti Süresi: 07.09.2026 saat 09:12 ile 12:12 arasında (Yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızasından dolayı 3 saat kesinti yaşanacak.
Bayraklı
Mahalleler: Mansuroğlu
Kesinti Süresi: 07.09.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: 286 sokak içinde bulunan arızadan dolayı bölge vanası kapalı olacak.
Bornova
Mahalleler: Doğanlar
Kesinti Süresi: 07.09.2026 saat 09:25 ile 11:25 arasında (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: 1423 sokak içinde bulunan arızadan dolayı bölge vanası kapalı olacak.
Karşıyaka
Mahalleler: Yalı
Kesinti Süresi: 07.09.2026 saat 08:34 ile 10:34 arasında (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 6418/1 Sokak No:5 önü ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatılacak.
Menderes
Mahalleler: Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet
Kesinti Süresi: 07.09.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında (Yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
Urla
Mahalleler: İskele
Kesinti Süresi: 07.09.2026 saat 08:20 ile 11:20 arasında (Yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 2034 sokak ana boru arızası, Liman Tepe kazı alanı ve civarını etkileyecek.
Çiğli
Mahalleler: Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü
Kesinti Süresi: 07.09.2026 saat 09:10 ile 11:10 arasında (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 9 Eylül Caddesi x 9505/3 kvş ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatılacak.