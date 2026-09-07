Cem Tekinoğlu kimdir, Cemal Enginyurt ile bağı ne ve neden tutuklandı soruları kamuoyunun gündeminde ilk sıraya tırmandı. Fuhuşa teşvik ve suç gelirlerini aklama iddialarıyla başlatılan adli süreç, finansal hareketlilik ve MASAK raporlarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kulisler hareketlendi. Yargı cephesindeki sıcak gelişmeler Ankara gündemini sarstı.

Cem Tekinoğlu kimdir ve Cemal Enginyurt'un neyi oluyor?

Cem Tekinoğlu, kamu sektöründeki idari görevlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı olarak mesai harcayan bir bürokrat olarak biliniyor. İkili arasında akrabalık bağı bulunmuyor; temas milletvekilinin TBMM bünyesindeki resmi danışmanlık kadrosuna dayanıyor.

Mesleki kariyerine Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlikle başlayan Tekinoğlu, stratejik planlama birimlerindeki çalışmalarının ardından Munzur Üniversitesi kadrosuna geçti. Üniversitede Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koltuğuna oturarak bilişim ve ağ altyapısını yönetti. 2025 senesinde ise Enginyurt'un danışman kadrosuna katılarak siyasete adım attı.

Cem Tekinoğlu neden tutuklandı ve suçlama ne?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada Cem Tekinoğlu, fuhuşa teşvik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla 1 Eylül 2026 tarihinde mahkemece tutuklandı. 29 Ağustos günü gözaltına alınan Tekinoğlu'nun evinde dijital materyallere el konurken, dosyaya eklenen mali veriler soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analiz raporunda, şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,35 milyar TL tutarında para trafiği saptandı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen üçüncü taraf transferleri ve açıklama hanesine yazılan burs ifadeleri savcılık müfettişlerinin takibine takıldı.

Soruşturma Başlığı Yargı Aşaması İncelenen Detaylar Gözaltı ve Tutuklama Sulh Ceza Hakimliği Kararı Ev araması ve dijital el koyma Fuhuş ve Aklama İddiası Başsavcılık Soruşturması TCK hükümleri doğrultusunda sevk MASAK İncelemesi Raporlama Süreci 1,35 milyar liralık hesap akışı Para Hareketleri Hesap İnceleme Evresi Gece transferleri ve burs açıklamaları

Soruşturma dosyasında başka hangi iddialar bulunuyor?

Cem Tekinoğlu ismi, daha önce Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen adli süreçte de basına yansıdı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, bir gazetecinin Tekinoğlu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla yargı makamlarına şikayet dilekçesi sundu.

Yargı süreci işliyor. Başsavcılık kaynakları mali hareketlilik ile diğer suç isnatlarını çok yönlü incelerken, savunma tarafı iddiaları reddediyor. Hukuki sorumluluğun sınırlarını bağımsız mahkemeler belirleyecek.