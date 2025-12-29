Hamas’ın askeri kanadı olarak bilinen İzzeddin el-Kassam Tugayları, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir açıklama yaparak örgütün en sembolik isimlerinden biri olan sözcü Ebu Ubeyde’nin hayatını kaybettiğini resmen doğruladı. Uzun süredir akıbeti hakkında spekülasyonlar yapılan ismin ölüm haberiyle birlikte, örgütün komuta kademesinde yaşanan ağır kayıplar da ilk kez bu kadar net bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan resmi bildiride, sadece sözcünün değil, askeri yapının omurgasını oluşturan birçok üst düzey yöneticinin de yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Komuta kademesinde büyük kayıp: İsim isim açıklandı

Kassam Tugayları tarafından servis edilen duyuruda, örgütün askeri stratejilerini belirleyen ve operasyonel süreçleri yöneten kilit isimlerin öldüğü belirtildi. Bu isimler arasında Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı’nın başında bulunan Muhammed Şabane ve yüksek rütbeli komutanlardan Hikmet el-İssa yer alıyor. Ayrıca örgütün askeri kapasitesini belirleyen üretim ve silahlanma birimlerinin sorumlusu Şeyh Raid Saad’ın da hayatını kaybedenler arasında olduğu açıklandı.

İsrail’in iddiaları doğrulanmış oldu

Ebu Ubeyde’nin ölümüne dair ilk somut iddia, geçtiğimiz Ağustos ayında İsrail kanadından gelmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne düzenlenen kapsamlı bir hava operasyonu neticesinde söz konusu ismin etkisiz hale getirildiğini öne sürmüş, ancak o dönemde Hamas cephesinden bu iddiaya dair bir doğrulama gelmemişti. Bugün yayınlanan bildiriyle birlikte, aylar önce ortaya atılan bu iddialar kesinlik kazanmış oldu.