Son Mühür- Merkezi Londra'da bulunan Sky News, İsrail'in Hamas'a karşı Gazze Şeridi'nde savaşmak üzere dört farklı milis grubunu desteklediğini doğruladı.

Dört isyancı gruptan birinin lideri olan Hüsam el-Astal , Sky News'e yaptığı açıklamada , dört milisin Hamas'ı liderlikten uzaklaştırmak için koordineli bir çabanın parçası olduğunu söyledi.

Astal, söz konusu çabaları "Yeni Gazze Projesi" olarak adlandırırken, milis lideri Yaser Ebu Şebab'ın da bu konuda çalışmayı kabul ettiğini iddia etti.

İsrail tarafından desteklenen Ebu Şebab, halk arasında "Halk Güçleri" olarak bilinen bir grubun lideri.



Jared Kushner'in planı...



ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ilk kez gündeme getirdiği ''Yeni Gazze'' projesi "Savaş yok, herkesle barış; Hamas yok, terör yok" sloganıyla özetleniyor.

Hamas, aralarında Ebu Şebab ve Hüsam el-Astal'ın da bulunduğu grupları İsrail'in kuklası, işbirlikçiler ve hainler olarak nitelendirmiş, ABD Başkanı Trump'ın öncülüğünde imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından söz konusu gruplarla Hamas güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşandığı ortaya çıkmıştı.