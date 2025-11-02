Çin, Antarktika kıtasında saha çalışmaları yürüteceği 42. araştırma seferine başladı. Ülkenin buzkıran gemileri Şüelong (Buz Ejderhası) ve Şüelong-2, 7 ay sürecek keşif seferi için yola çıktı.

80 kuruluştan 500’ün üzerinde araştırmacının katıldığı seferde, ilk kez kıta içi buz örtüsünün altındaki göllere bilimsel sondaj yapılacak.

3 Bin Metrelik Sondaj ve Yerli Teknoloji

Seferin lideri ve baş bilim insanı Vey Fuhay, yerli üretim sıcak su ve termal eritme sondaj sistemleriyle 3 bin metreden daha kalın buz tabakasında örnek toplayacaklarını açıkladı.

Antarktika’daki buzul altı göllerinin, yüksek basınç ve düşük sıcaklık gibi aşırı koşullar altında özgün bir ekosistem barındırdığı, bu alanların buzul örtüsünün tarihi ve iklim değişikliğine dair önemli veriler sunduğu ifade ediliyor.

Araştırma ekibi ayrıca, Amundsen Denizi ve Ross Denizi gibi kritik bölgelerde uzun dönemli gözlem kayıtları toplayarak, Antarktika’nın küresel iklim değişikliğindeki rolüne ışık tutmayı hedefliyor.

Yeni Nesil Araçlar Sahada

Seferde Çin’in kendi üretimi olan yeni teknolojiler de test edilecek. Altı tekerlekli kar aracı “Snow Leopard” ve yüksek güçlü hidrolik sondaj sistemi “THT550” ilk kez Antarktika’da kullanılacak.

Çin’in 42. Antarktika araştırma seferinin Mayıs 2026’da tamamlanması planlanıyor.