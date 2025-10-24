Son Mühür- Filistin halkının siyasi temsilcileri Gazze'nin geleceği için yol haritasını şekillendiriyor.

Hamas ve El Fetih heyetlerinin Kahire'de bir araya geleceği öğrenildi.

Mısır televizyon kanalı Al-Kahire News'in haberine göre Hamas delegasyonu kıdemli lider ve baş müzakereci Khalil al-Hayya tarafından yönetilirken, El Fetih heyetine Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hussein al-Sheikh ve Filistin istihbarat şefi Majed Faraj başkanlık ediyor.

Kahire'nin ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Gazze barış görüşmelerinin ardından planın ikinci aşaması için yeni bir konferans düzenlemeye hazırlandığı bildirildi.



Yeni bir konferans hazırlığı...



Kasım ayının ikinci yarısında Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili geniş çaplı bir konferans düzenlenmesi hedefleniyor.

Al-Kahire News, Mısır istihbarat şefi Hassan Mahmoud Rashad'ın, Trump'ın planının uygulanması konusunda Filistin ulusal konsensüsünü sağlamak için Filistin'in Demokratik Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Fahd Suleiman ile Kahire'de bir araya geldiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik ilhak kararının hayata geçmeyeceği sözünü vermişti.

7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaklaşık iki yıl sürmüş, İsrail ve Hamas arasında beklenen ateşkes, 10 Ekim'de ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sonucunda yürürlüğe girmişti.

