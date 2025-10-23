İngiltere Kralı Charles ile Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo, Vatikan'da gerçekleştirdikleri ortak ayinle İngiliz monarşisi ve Katolik Kilisesi arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattı. Sistine Şapeli'ndeki bu tarihi buluşma, 491 yıl aradan sonra İngiliz monarşisi ile Katolik Kilisesi arasında gerçekleşen ilk ortak ibadet olarak kayıtlara geçti.

Vatikan zirvesi: İlişkilerde yeni bir sayfa

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla'nın, Katolik Kilisesi ile İngiltere Kilisesi (Anglikan) arasındaki tarihsel bağları güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği resmi Vatikan ziyareti, önemli bir zirveye sahne oldu. Kral Charles, Papa 14. Leo ile bir araya gelerek iki kilise arasındaki yakınlaşmayı sembolize eden bir dizi törene katıldı. Ziyaretin en dikkat çekici anı, Charles ve Papa'nın Sistine Şapeli'nde birlikte dua etmesi oldu. Ayin sırasında Latin ilahileri ve İngilizce dualar eşliğinde bir ibadet gerçekleştirildi. Törene Papa 14. Leo'nun yanı sıra, Anglikan Kilisesi'nin ruhani lideri Başpiskopos Stephen Cottrell de katılırken, Sistine Şapeli Korosu ve iki kraliyet korosu ilahileri seslendirdi.

Karşılıklı unvan ve hediyelerle köprüler duruluyor

Tarihi buluşma, karşılıklı jestler ve unvan teatisine de sahne oldu. Papa 14. Leo, Kral Charles'a Roma'daki St. Paul Bazilikası'nda konumlandırılacak özel bir ahşap koltuk hediye edeceğini duyurdu. Sadece Britanya kralları tarafından kullanılabilecek olan bu koltuk, Kralın arması ve Hristiyan birliği çağrısı yapan Latince "Ut unum sint" (Bir olsunlar) yazısını taşıyacak. Ayrıca Papa Leo, Kral Charles'a "Kraliyet Kardeşi" unvanını tevcih edecek. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Kral Charles da, Papa Leo’ya Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli’nin "Papaz Kardeşi" unvanını ve Şövalye Büyük Haç unvanını sunacak. Kral Charles, daha önce son üç Papa ile görüşmüş olsa da, ilk kez bu denli resmi ve sembolik bir ortak ibadet törenine katıldı.

491 yıllık ayrılığın tarihsel arka planı

İngiltere’nin Katolik Kilisesi’nden ayrılışı, 16. yüzyılın başlarına, Kral VIII. Henry dönemine dayanıyor. Kral Henry, ilk eşi Aragonlu Catherine’den erkek varis sahibi olamayınca, evliliğini iptal ettirip Anne Boleyn ile evlenmek istemişti. Ancak dönemin Papası VII. Clement, siyasi dengeler nedeniyle bu boşanmayı onaylamayı reddetti. Bu ret üzerine Kral VIII. Henry, 1534 yılında Papalığın otoritesine meydan okuyarak **"Üstünlük Yasası"**nı çıkardı ve kendisini "İngiltere Kilisesi'nin Yüce Başkanı" ilan etti. Böylece İngiltere, Roma Katolik Kilisesi’nden kesin olarak ayrılarak kendi ulusal kilisesini kurmuştu. Sistine Şapeli’ndeki bu ortak dua, dört yüz doksan bir yıl süren bu tarihsel kopuşun ardından, iki büyük Hristiyan geleneğinin yeniden bir araya gelme çabasını ve ruhani yakınlaşma arzusunu dünyaya ilan etti.