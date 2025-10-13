Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planı sonrası Hamas'ın geleceği ne olacak sorusu cevap arıyor.

Hamas'ın silahlı Kassam Tugayları'nın ''Gölge Birlik'' üyesi elit silahlı savaşçılarının Gazze'de gövde gösterisi yaptığına işaret eden Reuters, Hamas'ın açık bir gövde gösterisi yaptığına dikkat çekti.



Hamas iki yıldır direniyordu...



İsrail , iki yıl süren Gazze saldırısı sırasında Hamas'ı ağır bir şekilde vurdu , binlerce savaşçısını ve çok sayıda liderini öldürdü ve Filistin topraklarının büyük bir kısmını çorak bir araziye çevirdi.



İsrail ordusu, Kızılhaç tarafından Gazze'den nakledilen 20 rehineden hayatta kalan ilk yedisini teslim aldığını açıkladı . Kalan 13 canlı rehine de Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

26 ölü rehinenin ve akıbeti henüz bilinmeyen iki rehinenin cenazelerinin de Pazartesi günü serbest bırakılması bekleniyor. Yaklaşık 2.000 Filistinli tutuklu ve hükümlü de serbest bırakılacak.



Gazze'de kapsamlı hazırlık var...



Gazze medya ofisinden yapılan açıklamada,

''Ateşkes anlaşması kapsamında işgal hapishanelerinden serbest bırakılan kahraman tutsakları karşılamak için yapılan kapsamlı hazırlıklara 7.000'den fazla devlet çalışanı katılıyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail işgal hapishanelerinden serbest bırakılacak kahraman Filistinli tutsakları karşılamak üzere hükümet hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Törene çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarından 7 bini aşkın kamu görevlisi katılıyor.

Bu çabalar, uzun süredir "İsrailli" gardiyanlara direnen kahraman tutuklularımızın ulusal ve halk tarafından takdir edilmesini sağlayacak şekilde iyi bir organizasyon ve uygun bir karşılama sağlamak için sağlık, hizmet, güvenlik, yardım ve medya bakanlıkları arasında kapsamlı bir koordinasyonu içermektedir.'' bilgisi paylaşıldı