Haldun Dormen'in tabutla defnedilmesi, yalnızca kişisel bir vasiyet değil, kökenlerinden gelen kültürel bir geleneğin sürdürülmesiydi. Peki Haldun Dormen neden tabutla gömüldü? Selanik göçmenleri neden tabutla defnedilir?

Haldun Dormen neden tabutla gömüldü?

Haldun Dormen'in ailesi Selanik göçmeni olup bu aileler arasında tabutla gömülme geleneği uzun yıllardır sürdürülüyor. Bu uygulama, cenazeye duyulan saygıyı göstermek ve hijyen kurallarına uygunluğu sağlamak amacıyla nesiller boyu devam ettirildi.

Selanik göçmenleri için tabut, cenazeye duyulan saygının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de bazı Balkan göçmenleri arasında bu uygulama hâlâ yaşatılıyor.

Tabutla defin İslam'da caiz mi?

İslam fıkhına göre cenazenin tabutsuz gömülmesi esas olmakla birlikte tabutla defin belirli durumlarda caiz görülüyor. Kabrin zemini rutubetli veya yumuşak olduğu takdirde cenaze tabut ile defnedilebilir. Tabutla gömülmesi durumunda tabutun içine biraz toprak konulması tavsiye ediliyor.

Haldun Dormen kimdir?

Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey, annesi ise İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır. Henüz bir yaşını doldurmadan ailesiyle İstanbul Şişli'ye taşındı.

Eğitim hayatı

Dormen, ilk sahne deneyimini Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisiyken yaşadı. Lise eğitimini Robert Kolej'de tamamladı. Tiyatro eğitimi için ABD'ye giden Dormen, Yale Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. İki yıl boyunca ABD'deki çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı, Hollywood'daki Pasadena Playhouse'da dört oyunda sahne aldı.

Tiyatro kariyeri

1954'te İstanbul'a dönen Dormen, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye katıldı. 1955'te Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosu'nu kurdu. 1957'de "Papaz Kaçtı" komedisi ile Dormen Tiyatrosu'nu kurarak Türk tiyatrosunda yeni bir dönem başlattı.

1961'de Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan "Sokak Kızı İrma"yı yönetti. Bu oyunla Gülriz Sururi de yıldızlaştı. 1962'de tiyatrosunu Beyoğlu'ndaki tarihi Ses Tiyatrosu'na taşıdı ve burada 10 yıl çalışmalarını sürdürdü.

Lüküs Hayat efsanesi

1985'te İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" müzikali, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe oynandı. Bu eser, Türk tiyatro tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri oldu.

Televizyon kariyeri

Dormen, 2001-2002 yılları arasında yayımlanan "Dadı" dizisindeki "Uşak Pertev" rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Bunun yanı sıra "Çukur", "Şeytan Tüyü", "Hicran Sokağı" gibi birçok yapımda rol aldı.

Ödüller ve unvanlar

Yaşamı boyunca 250'nin üzerinde ödül kazanan Haldun Dormen, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. Hacettepe Üniversitesi tarafından fahri doktora ile ödüllendirildi. 1997'de Yapı Kredi adına Afife Ödülleri'ni başlattı.

Özel hayatı

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin ile evlendi. Sekiz yıl süren bu evlilikten Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi. Usta sanatçı, dördü otobiyografik olmak üzere beş kitap ve on iki oyun kaleme aldı.

Haldun Dormen, 21 Ocak 2026'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosuna 70 yılı aşkın hizmet veren usta sanatçı, ardında unutulmaz eserler ve yetiştiği nesiller bıraktı.