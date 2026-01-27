Berat kelimesi "kurtuluş, arınma, bağışlanma" anlamlarına gelir. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden bu geceye "Berat Gecesi" denildi.

Berat Kandili ile ilgili ayetler

Duhan Suresi 1-4. ayetler

Berat Kandili ile en çok ilişkilendirilen ayetler Duhan Suresi'nin ilk dört ayetidir:

"Hâ-Mîm. Apaçık Kitab'a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyarıcıyız. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayırt edilir." (Duhan Suresi, 44/1-4)

Bu ayetlerde geçen "mübarek gece" ifadesi hakkında alimler arasında farklı görüşler var. İslam alimlerinin çoğunluğu bu gecenin Kadir Gecesi olduğu görüşünde. Ancak İkrime ve bazı alimler bu ayetin Berat gecesine işaret ettiği kanaatinde.

Bu yoruma göre Kur'an-ı Kerim'in tamamı Berat gecesi Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indi, Kadir Gecesi'nde ise Hz. Peygamber'e parça parça indirilmeye başlandı.

Zümer Suresi 53. ayet

Berat gecesinde okunan ve tövbe konusunu işleyen ayetlerden biri:

"De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Zümer Suresi, 39/53)

Ra'd Suresi 39. ayet

"Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır." (Ra'd Suresi, 13/39)

Berat Kandili ile ilgili hadisler

Hz. Peygamber'in Berat gecesi hakkında söylediği hadislerden bazıları:

"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya en yakın göğe inerek fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

"Allah Teâlâ Şaban'ın 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar." (Tirmizi, İbn Mâce)

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez: Recep'in ilk cuma gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece (Berat), Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleri."

Berat gecesinde okunması tavsiye edilen sureler

Yasin Suresi (3 kere okunması tavsiye edilir)

Duhan Suresi

Mülk Suresi

Fatiha Suresi

Bakara Suresi'nin son iki ayeti (Amenerrasulü)

İhlas Suresi