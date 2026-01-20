1979 yılında Ankara'da dünyaya gelen Gülten Benli, 2026 yılı itibarıyla 46-47 yaşında. Beş kardeşin üçüncüsü olarak büyüyen sanatçının ailesi aslen Tunceli (Dersim) kökenli. Benli, müzik tutkusuyla genç yaşta tanışarak sanat hayatına adım attı.

Gülten Benli kimdir? Eğitim hayatı

Gülten Benli, 1993 yılında müzik eğitimine başladı. İhsan Öztürk Halk Müziği Eğitim Okulu'nda bağlama, solfej ve nota dersleri aldı. Bu dönemde aldığı eğitim, sanatçının müzikal temellerini oluşturdu.

Eğitim hayatına devam eden Benli, İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nde öğrenim gördü. Akademik eğitimini sahne deneyimiyle birleştiren sanatçı, kendini sürekli geliştirmeye devam etti.

TRT Ankara Radyosu dönemi

Gülten Benli, profesyonel müzik kariyerine TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Radyo sınavlarını başarıyla geçen sanatçı, burada yedi yıl boyunca görev aldı. Bu süre zarfında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşma fırsatı buldu.

Radyodaki deneyimi, Benli'nin sahne performansını ve yorumculuk yeteneğini güçlendirdi. Bu dönem, sanatçının kariyer gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu.

Yol Arkadaşları grubu ve solo kariyer

2000 yılında Gülten Benli, Yol Arkadaşları adlı gruba solist olarak katıldı. Grupta beş yıl boyunca görev yapan sanatçı, bu süreçte önemli deneyimler kazandı.

Grup çalışmalarının ardından solo kariyerine yönelen Benli, Aydın Öztürk Besteleri Söylediler albümünde Hüseyin Turan ile düet yaptı. Bu çalışma, sanatçının solo kariyerinin ilk adımlarından biri oldu.

Gülten Benli albümleri

Gülten Benli'nin diskografisi şu şekilde sıralanıyor:

Zerre (2008): İlk solo albümü olarak müzikseverlerle buluştu.

Aşkın Girdabı (2012): İkinci stüdyo albümü olarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Biya Düri (2014): Kürtçe eserler içeren çalışma.

Lütfeyle (2016): Üçüncü solo albümü olarak yayımlandı.

Yandırdığın Yetmedi mi (2018): Tekli çalışma.

Gel Aslım Sorarsan (2019): Single olarak yayımlandı.

Menevşe Koymuşlar Gülün Adını (2020): Tekli çalışma.

Garip Gönül (2022): En son stüdyo albümü.

Son dönemde de çeşitli sanatçılarla düet çalışmaları yapan Benli, 2024 yılında "El Çek Tabip" ve "Şu Dağlarda Kar Olsaydım", 2025 yılında ise "Ayrılık" adlı tekli çalışmalarıyla müzikseverlerle buluştu. Aralık 2024'te yayımlanan "Bulandır Dereleri" de sanatçının son dönem çalışmaları arasında yer alıyor.

Televizyon çalışmaları

Gülten Benli, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da yer aldı. Cem TV'de "Lütfeyle" adlı müzik programını hazırlayıp sundu. Program, sanatçının geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Gülten Benli evli mi?

Gülten Benli'nin özel hayatıyla ilgili kamuoyuyla paylaştığı detaylı bilgi bulunmuyor. Sanatçı, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Sosyal medya hesapları

Gülten Benli, sosyal medyada aktif bir şekilde yer alıyor. Instagram hesabı @gulten.benli üzerinden 119 binden fazla takipçiye sahip olan sanatçı, burada konser duyurularını, müzik projelerini ve günlük yaşamından kesitleri paylaşıyor.

Spotify'da 61 binden fazla aylık dinleyiciye sahip olan Benli'nin şarkıları tüm dijital müzik platformlarında dinlenebiliyor.

Gülten Benli'nin müzik tarzı

Gülten Benli, Türk Halk Müziği'ne tutkulu bir bağlılıkla hayatını sanata adamış bir isim. Kendine özgü bir yorum tarzı geliştiren sanatçı, halkın duygu ve acılarını eserlerine yansıtıyor.

Özellikle Anadolu türküleri ve Alevi-Bektaşi geleneğinden gelen deyişleri başarılı yorumlarıyla seslendiren Benli, konser ve davetlerle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.