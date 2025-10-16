Türkiye’de dijital dönüşüm alanında uzun süredir beklenen adımlar atılıyor. Mobil internet teknolojisinin 5G’ye geçiş süreci, hem kullanıcıların beklentisi hem de telekom operatörlerinin altyapı yatırımları nedeniyle dikkatle izleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği 5G frekans ihalesi, sektörün gelişimi açısından önemli bir dönemeç olarak ön plana çıktı.

5G teknolojisi, hızlı veri iletimi, düşük gecikme süresi ve nesnelerin interneti uygulamalarında artan verimlilik vaat ediyor. Bu nedenle operatörler arasındaki rekabet oldukça yüksek seyretti. Frekans ihalelerinde 700 MHz bandı başta olmak üzere, farklı frekanslar üzerinden teklifler sunuldu ve toplamda 11 farklı paket işlem gördü.

5G ihalesini kim kazandı?

İhale sürecinde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi ana operatörler öne çıktı. Turkcell, A1 paketini 429 milyon dolar ile kazandı. Vodafone ise A2 paketine 426 milyon dolarlık teklif verdi. Türk Telekom’un kazandığı A3 paketi de 425 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakamlar, hem operatörlerin yeni teknolojiye ne kadar önem verdiğini hem de sektördeki rekabetin seviyesini gösteriyor.

Türkiye’de 5G’nin resmi olarak kullanıma sunulacağı tarih 1 Nisan 2026 olarak açıklandı. Operatörler, bu sürece hazırlık kapsamında altyapılarına büyük yatırımlar yapıyor.

5G ihalesi ne kadara satıldı? Teknik detaylar

Sadece 700 MHz bandındaki üç paket, toplamda yaklaşık 1,28 milyar dolar gelir sağladı. Devletin açıkladığı asgari gelir beklentisi ise 2,125 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. İhalenin diğer frekans bantlarına ait sonuçları henüz paylaşılmadı. Bu nedenle tam gelir rakamları ve yatırım büyüklüğü önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

5G teknolojisi, gigabit seviyesinde veri aktarımı sağlama potansiyeline sahip. Mobil internet hizmetlerinde hızın yükselmesi ve bağlantı kalitesinin artması, özellikle finans, sağlık, otomotiv, eğitim ve üretim sektörlerinde dijitalleşmeye büyük katkı sağlayacak. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda 5G teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte Türkiye’de dijital ekonominin büyüme hızının artmasını bekliyor.

Bakanlığın açıklamalarına göre 5G hizmeti Türkiye genelinde aşamalı olarak yaygınlaşacak. Operatörler, teknik altyapı güncellemeleriyle birlikte fiber optik ağ yatırımlarını da artırıyor. Şehir merkezlerinden başlayarak kademeli geçiş ile kapsama alanı hızla genişletilecek.

Bu gelişme, Türkiye’nin dijitalleşme hamlesinde yeni bir aşamanın başlangıcını işaret ediyor. Sektör uzmanları ve kullanıcılar, 5G’nin tam kapasiteyle devreye alınacağı tarihe kadar yeni gelişmeleri merakla izliyor.