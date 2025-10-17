Son Mühür- Olay, önceki gün Sancaktutan’ın evinde meydana geldi. Elini kesen genç oyuncu, sevgilisi Kubilay Aka tarafından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Telaşlı halleri objektiflere yansıyan Aka, gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, “Biraz telaşlıyım. Hafsa elini kesti, onun için hastaneye geldik. Dikiş attılar.” dedi.

“Ufak bir kesik, iyiyim”

Sağlık durumuna ilişkin konuşan Hafsanur Sancaktutan ise endişelenecek bir durum olmadığını belirtti. Ünlü oyuncu, “İyiyim. Bir problem yok. Parmağımı kestim ufak, onun için geldik.” ifadelerini kullandı. Çift, hastanedeki tedavinin ardından Kubilay Aka’nın yeni aracıyla hastaneden ayrıldı.

“Sevgilimin soyadını değiştirmek isterdim”

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Kubilay Aka, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olmuş ve sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile tanışma hikayesini anlatmıştı. Aka, “5-6 sene önce bir reklam filminde tanıştık ama o zaman aramızda bir şey olmadı. Aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde görüşüyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık. Sonra ben öyle bakmış bulundum. Ben tavladım diyebiliriz.” sözleriyle ilişkilerinin nasıl başladığını paylaşmıştı.

Evlilik sinyali gibi yorumlandı

Aynı programda “Sevgiliniz Hafsanur Sancaktutan’ın hangi özelliğini değiştirmek isterdiniz?” sorusuna ise Aka, “Soyadını değiştirmek isterdim.” yanıtını vermişti. Bu açıklama, sosyal medyada “evlilik teklifi” iması olarak yorumlanmış ve hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü.