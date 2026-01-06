Son Mühür/ Osman Günden - Güzelbahçe’de emekliler ve kamu çalışanları, maaş zam oranları ve ekonomik tabloya tepki göstermek amacıyla AKP Güzelbahçe İlçe Binası önünde bir araya geldi. Trampetler eşliğinde sloganlar atan kitle, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti.

GEDEP adına yapılan açıklamada, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Emeklilerin “sosyal cinayet” koşullarına mahkûm edildiği ifade edildi.

“TÜİK’in marketi nerede?”

DİSK Emekli-Sen Güzelbahçe Şube Başkanı Mehmet Tuncer, basın açıklamasında TÜİK verilerine sert tepki gösterdi. Resmi enflasyon ile yurttaşın yaşadığı hayat pahalılığı arasında uçurum bulunduğunu belirten Tuncer, şu ifadeleri kullandı: “TÜİK’in marketi nerededir? TÜİK’in kirasını ödediği ev hangi semttedir? Bizim yaşadığımız enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı arasında dağlar kadar fark var. Emeklinin sofrasındaki peyniri, zeytini görmezden geliyorlar.”

“18 bin 900 TL ölüm harçlığıdır”

Açıklamada 2026 yılı için ortaya çıkan tabloya ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşıldı. 2025’in son altı aylık enflasyonunun yüzde 12 olarak açıklanmasının “hak gaspı” olduğu vurgulandı.

Paylaşılan verilere göre:

En düşük emekli aylığı: 18 bin 900 TL (30 bin TL olarak açıklanan açlık sınırının altında)

Ortalama emekli aylığı: 23 bin 500 TL (98 bin 188 TL olarak ifade edilen yoksulluk sınırının yaklaşık dörtte biri)

Sıfır zam riski: Kök aylık uygulaması nedeniyle yaklaşık 4 milyon emeklinin Ocak 2026’da hiç zam alamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Talepler sıralandı: “Asgari ücretin altında emekli maaşı olmaz”

Platform sözcüsü Mehmet Tuncer, emeklilerin acil taleplerini şu başlıklarla açıkladı:

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve yasal güvenceye alınması

Kök aylık uygulamasının kaldırılması, tüm emeklilere seyyanen zam yapılması

İntibak yasasının çıkarılması

Sağlıkta katkı paylarının iptali, emeklilere ücretsiz sağlık hizmeti

Emeklilere sendikal hak tanınması ve toplu sözleşme masasında temsil hakkı

Sloganlar atıldı, siyasi mesaj verildi

Eyleme CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi de katıldı. Eylem boyunca “Zam, zulüm, işkence, işte AKP”, “Saray’a değil emekçiye bütçe” ve “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.

“Emekli maaşı sadaka değil, alın teridir”

GEDEP temsilcileri, emekli aylığının bir yardım değil, yıllarca ödenen primlerin karşılığı olduğunu vurgulayarak eylemi şu sözlerle sonlandırdı: “Bizi yok sayanları biz de yok sayacağız. Kaderimiz iktidarın iki dudağı arasına sıkıştırılamaz.”