Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın dördüncü duruşması dün gerçekleştirildi. “İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklu bulunan sanıklar arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Tunç Soyer ile önceki dönem CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer aldı. Duruşmada mahkeme heyeti, dosyaya ilişkin ara kararını açıkladı. Ara kararla birlikte tutuklu sanıklar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Tunç Soyer ve İZBETON’un Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya oy çokluğu ile tahliye oldu. Yurt dışı çıkış yasağının olmasına ve yeni bilirkişi raporunun yeniden yapılmasına karar verildi. Ancak diğer davalardan dolayı Soyer ve Kaya'nın tutukluluk hali devam edeceğine karar verildi. Konu, Son Mühür ekranlarında yayınlanan Gündem Masası programında ele alındı. Tunç Erciyas’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Gündem Masası’nda usta gazeteci Hasan Çölmekçi ve gazeteci Yağmur Daştan süreci yorumladı.

“Daha fazla insanı mağdur etmesinler”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çölmekçi, “Kooperatif yönetimi ‘Biz zarara uğramadık’ diyerek geri çekildiklerini belirtti. O zaman zarar görenlerin de zararını karşılasınlar. Bitirsinler, vatandaşı daha fazla mağdur etmesinler. Bu konuyu bir gazeteci arkadaşımla da tartıştık: Şenol Aslanoğlu’nun o zaman neden serbest bırakıldığını anlayamamıştım. Ortada bir ‘zimmet’ durumu var. Burada Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın imzası var. Kooperatif orada geri çekildiği için tahliye oldular ama esas önemli olan ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘zimmet’ iddiası. Biz hiçbir zaman kimseyi suçlamıyoruz, iddianamede olanları konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Evin mi var, arsan mı var?”

“Hangi partili olursa olsun… Ankara’dan çık gel; oğlu, gelini neyi varsa kooperatife üye olmuş” sözleriyle devam eden Çölmekçi, “Yazık değil mi bu kooperatife girenlere? Bu kooperatif oradaki insanların evlerinin, arsalarının olduğu yere yapılıyor. Senin orada evin mi var, arsan mı var? Neden giriyorsunuz? Bilen biliyor…” ifadelerini kullandı.

“Kaybeden İzmir olmaz…”

Kooperatif projesinin ‘Halk Konut Kooperatif Modeli’ olarak vitrine konulduğunu hatırlatan Daştan da “Dava süreci devam ediyor. Bazı listeler ortaya çıktı, bunlar biraz can sıkıyor. İnşallah davalar en kısa sürede tamamlanır ve kaybeden İzmir olmaz” mesajı verdi.