AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş, siyasi liderine duyduğu derin sevgi ve partisine olan sarsılmaz bağlılığını, evinin çevresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişleriyle bezeyerek sıra dışı bir biçimde gözler önüne serdi. Durankuş, bu uygulamanın sadece kişisel bir hayranlığın ötesinde, partinin değerlerini benimsemenin ve teşkilat ruhuna sadakatin bir simgesi olduğunu vurguladı.

Kişisel bağlılık kamusal alana taşındı

Yeni dönemde AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevine getirilen Halil Durankuş, göreve başladığı andan itibaren parti çizgisini sadece resmi mesaisine değil, aynı zamanda özel yaşam alanına da taşıma kararlılığını gösterdi. İlçe Başkanı, konutunun dış cephesini ve çevresini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli görsellerinin yer aldığı afişlerle donatarak adeta bir açık hava sergisi oluşturdu. Bu görsel zenginlik, bölge sakinleri ve yoldan geçenler için partinin liderine olan sevginin somut bir ifadesi haline geldi. Durankuş'un bu eylemi, siyasi inancın sadece sözlerle değil, eylemlerle ve kişisel fedakarlıklarla da gösterilebileceğinin altını çiziyor.

Düzenli yenileme ile mesajın canlı tutulması

Durankuş'un bu titiz uygulamasının dikkat çeken bir diğer yönü ise afişlerin bakımı ve sürekliliği konusundaki hassasiyeti oldu. Görsellerin dış etkenlere, özellikle de yoğun güneş ışığına maruz kalarak solmaması ve yıpranmaması için özel bir çaba sarf ediliyor. İlçe Başkanı, afişlerin mesajının her zaman canlı ve net kalmasını sağlamak amacıyla, bunları her 15 ila 20 günde bir düzenli olarak yenileriyle değiştirdiğini belirtti. .

Teşkilat ruhunu yansıtma çabası

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Halil Durankuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu derin sevgi ve hürmeti ifade ederken, AK Parti davası için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirtti. Durankuş, bu uygulamanın sadece bir kişiye duyulan hayranlığı değil, aynı zamanda ilçede AK Parti'nin ideallerini ve misyonunu görünür kılmak ve bölge halkıyla daha güçlü bir bağ kurmak amacını taşıdığını söyledi. İlçe Başkanının bu adımı, teşkilatın yerel düzeyde ne kadar aktif ve görünür olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. Durankuş, evinin çevresini bir iletişim noktasına dönüştürerek, partisinin mesajını her fırsatta ve her ortamda yayma kararlılığında olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.