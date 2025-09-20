Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe Belediyesi’nin Onur Günay Eğitim Kampüsü bünyesinde kurduğu Özel Öğretim Kurumu Etüt Merkezi, 1 Eylül’den bu yana kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Toplam 80 kişilik kapasitesi tamamen dolan merkezde öğrenciler, gözetmen öğretmenler eşliğinde ders tekrarı ve takviye derslerle akademik gelişimlerine katkı sağlıyor.

Ders öncesi ücretsiz yemek, güvenli çalışma ortamı

Merkezde öğrenciler, derse başlamadan önce Dayanışma Mutfağı’nda ücretsiz yemeklerini yiyor. Ardından güvenli ve disiplinli bir ortamda branş öğretmenlerinden birebir ders alıyor. Etüt merkezi, yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyalleşmesine, iletişim kurmasına ve kolektif çalışma becerilerini geliştirmesine de katkı sunuyor.

Branş dersleri ve sınav hazırlığı

Hafta içi 16.30-19.30, cumartesi günleri ise 10.30-15.30 saatleri arasında eğitim verilen merkezde, YKS’ye hazırlanan öğrenciler için Fizik, Türkçe, Kimya, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik ve Felsefe dersleri; LGS’ye hazırlanan öğrenciler için ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri veriliyor.

“Eğitim en büyük önceliğimiz”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, merkeze olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Geçen yıl başlattığımız etüt merkezimiz bu yıl da yoğun talep gördü ve kapasitemiz kısa sürede doldu. Öğrencilerimizi servislerle okuldan alıyoruz, önce Dayanışma Mutfağımızda ücretsiz yemeklerini yediriyoruz, ardından alanında uzman öğretmenlerimizden ders alıyorlar. Bu çalışma, yerel yönetimin eğitime verdiği önemin göstergesidir. Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde ailelere nefes aldırmayı amaçlıyoruz.”