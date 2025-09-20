İzmir’in Konak ilçesinde, Göztepe taraftarı iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Parkta başlayan tartışma kanlı bitti

Olay, saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Göztepe Parkı’nda meydana geldi. Göztepe taraftarı olan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kavgada M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Emircan Övüç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.