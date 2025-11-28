Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, son dönemde ülke genelinde gıda tüketim güvenliğine ilişkin yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçti. Belediye, rutin olarak yapılan periyodik kontrollerin kapsamını genişletti ve daha yoğun bir denetim programı uygulamaya aldı.

Mutfaklardan depolara ayrıntılı inceleme

Denetimlerde işletmelerin ürün depolama koşulları, mutfak hijyeni, soğuk hava depolarının çalışma düzeni ve tüketim tarihi yaklaşan ürünler tek tek kontrol edildi. Zabıta ekipleri, yalnızca servis alanlarıyla sınırlı kalmadı; mutfak ve depo bölümlerinde de ayrıntılı incelemeler yaptı. Eldiven ve bone kullanımı, çalışma tezgâhlarının temizliği, çapraz bulaşma riski oluşturabilecek unsurlar ve personelin hijyen kurallarına uyumu denetim başlıkları arasında yer aldı.

Kurallara uymayan işletmelere işlem

Yapılan kontroller sonucu kurallara uymadığı belirlenen işletmeler hakkında tutanak düzenlendi. Hazırlanan raporlar, gerekli işlemlerin yapılması için ilçe tarım müdürlüğüne iletildi.

Gıda güvenliğinde taviz yok

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, denetimlerin hem vatandaşları hem de işletmeleri korumaya yönelik olduğunu vurguladı. Günay, “Ekiplerimiz işletmelerin mutfaklarından soğuk hava depolarına, personel kıyafetlerinden depolama şartlarına kadar her alanda titiz bir çalışma yürütüyor. Gıda güvenliği konusunda taviz vermeyeceğiz. Son dönemde yaşanan tartışmalar denetimleri artırmamıza neden oldu. Güzelbahçe, günübirlik turizmin yoğun olduğu bir ilçe ve çok sayıda restoran barındırıyor. Halkımızın gönül rahatlığıyla ilçemizdeki işletmelerden faydalanabilmesi için denetimleri aralıksız sürdüreceğiz” dedi.