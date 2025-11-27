Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İZSU Genel Müdürlüğü Genel kurulunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Biz İzmir demeye, İzmir’in kronikleşmiş problemlerine muhalefet olarak katkı koymaya, sizin maalesef devraldığımız sıkıntılı projelerin neden bitmediğini anlatmaya devam edeceğiz” diyen Yıldız, “Yıllarca körfezi kirlettik, hamaset yapmayın. ‘İzmir’in cezalandırılıyor 40’ta bir diye başladığımız il başkanınız ile 4’te bire geldiğiniz biraz değiştiğiniz yatırımlar meselesi’ Yanlış bilgi veriyorsam bir daha ki mecliste uzmanlığa ve görüşüne saygı duyduğum üstad Candaş Bey çıksın açıklasın. İzmir’in 2024 yılında toplanan vergi gelirleri net 423 milyar TL. İzmir’e gelen para 215 milyar TL. Merkezi hükümetten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı İller Bankası payı ve vergi gelirleri hariç. 30 belediyenin aldığı para hariç. 126 milyar tl personel giderleri, SGK prim giderleri 16 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 29 milyar lira, cari transferler 4,7, sermaye giderleri 38 milyar lira. Sermaye transferleri 433 milyon lira. Toplam 215 milyar lira. İzmirlinin gönlü rahat olsun. İzmirli vergilerinin yüzde 50’sini geri alıyor. Belediyeye gelirleri ve belediyeye gelen paylar hariç. Doktoruna, polisine, öğretmenine düzenli maaş ödediğimizi düşünürsek doğal olarak burada bir algıdan artık vazgeçelim. İzmir’in sorunlarını çözüm odaklı tartışalım” diye konuştu.

Çeşme’de su sorunu kalmadı, böyle giderse herkes Çeşme’ye taşınabilir

Çeşme’de su sorunu kalmadığını ifade eden Yıldız, “Çeşme’de su sorunu kalmadı Bunu biz yaptık biz. Hatta bir ileri gittik arıtma mevzuat geri görevimiz olmadığı halde arıtma yaptık. İzmirli en pahalı suyu kullanırken, İZSU’nun bütçesininin yüzde 95’i İzmirli ödüyor. Çeşme’de iletim hattı ve arıtma tesisini yaptık. İzmir merkezinin su riski vardır. İklim değişikliği sorunu yaşıyoruz. Ama Çeşme’nin yok. İnşallah yağmurlar yağar. Böyle giderse herkes Çeşme’ye taşınabilir” diye konuştu.

Krediniz çok onayda bekler! Borcunuzu ödemiyorsunuz biz ne yapalım!

Büyükşehir Belediyesi’nin kredilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmadığı hakkında da bir açıklama yapan Yıldız, “Sizin krediniz çok onayda bekler borcunuzu ödemiyorsunuz. SGK borcunuzu 7.5 milyarı 23 milyara çıkardınız. Biz mi çıkardık. Sayın bakanımıza gittiniz. Eyüp bey, il başkanımız Sayın Kasapoğlu ile. Maliye Bakanlığı 3 taksidi 12 taksit yaptı mı yapmadı mı? SGK’nın mevzuat daha ağır ve serttir. SGK sunduğumuz 4 milyara yakın malınızı daha zamanında vergi dairesine sunmayıp SGK’ya sunmuş olsaydınız yapılanmış mıydınız yapılanmamış mıydınız? Siz iki yılınızı da doğru yönetemediniz. Maalesef İZSU bu denge açısından geçtiğimiz yıllara baktığımızda bir çaba içinde olsa da İzmirlimize maalesef en pahalı suyu kullandırmaya devam edecek. İstanbul’dan yüzde 40 daha pahalıya su satıyorsunuz. Vaadiniz en ucuz suyu kullandıracaktınız” diye konuştu.