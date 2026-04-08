Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının erteleme mücadelesinde İzmir temsilcisi Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda lig lideri Galatasaray'ı konuk ediyor. Trabzonspor mücadelesinden mağlup ayrılan Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkarmak için sahaya çıkarken; Göztepe ise taraftarı önüne mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Mücadelenin ilk yarısı heyecan dolu anlara sahne olurken, ilk devre Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Göztepe'de 3 oyuncu yok!

İzmir ekibi Göztepe'de Bokele kart cezalısı olduğu için mücadelede takımını yalnız bırakırken, sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır da karşılaşmada yer alamadı.

İlk 11'ler!

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Sallai, Sane, Asprilla, Barış Alper

