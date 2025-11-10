10 Kasım 2025 tarihinde Güneş'te patlamalar meydana gelmeye devam ediyor. TSİ 12.19'da bir patlama meydana gelmişti. Jeofizik Enstitüsü tarafından bildirilen verilere göre, 4274 numaralı leke grubunda (N23W14) X-ışını aralığında 41 dakika süren X1.2 sınıfı bir patlama kaydedildiği ifade edilmişti. Geçtiğimiz dakikalarda bir başka patlama daha meydana geldi.

Bir patlama daha!

Geçtiğimiz dakikalarda Güneş'te bir patlama daha meydana geldi. Patlamanın, ilk defa meydana gelen bir patlama türü olduğu açıklandı. Proton patlaması olabileceği yönündeki iddialar gündeme gelirken, sebebinin ise yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşeceği öğrenildi.

Güneş patlamaları 5'e ayrılıyor!

X-ışını radyasyonunun gücüne bağlı olarak Güneş patlamaları 5'e ayrılmakta. Bu ayrım ise A, B, C, M ve X olarak ifade ediliyor. Dünya yörüngesinde metrekare başına 10 nanowatt'lık bir radyasyon gücüne karşılık gelen minimum A0.0 sınıfından sonra gelen her harfte gücün 10 kat arttığı bilinir.

