Şarkıcı Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973’te İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Kasımpaşa semtinde doğdu. Roman kökenli bir aileden gelen sanatçı, müzik kariyerine çocuk yaşlarda başladı. Henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında sahne aldı, ailesinin maddi durumu nedeniyle okulunu yarıda bırakarak müziğe yöneldi. 1990’ların başında "Kasımpaşalı Güllü" lakabıyla tanındı ve Roman havaları ile fantezi müziği harmanlayarak büyük bir çıkış yaptı. 1994 yılında çıkardığı “Oyuncak Gibi” albümü, onu geniş kitlelerin tanımasını sağladı.

Güllü'nün en sevilen şarkıları

Sanatçı, “Yalan Sevgiler”, “Değmezmiş Sana”, “Kırılırım”, “Zalim Yar”, “Ve Ben”, “Hayatımın Yanlışı” gibi birçok albüme ve “Her Şeyim Oldun”, “Kopamam Senden”, “Acımıyorsan”, “Bendeki Sen”, “Varlığın Yeter” gibi hit şarkılara imza attı. 1996’da Gürol Gülter ile evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. 2002 yılında boşandıktan sonra kariyerine devam etti. Güllü, sanat yaşamı boyunca sesiyle ve sahne enerjisiyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Zaman zaman sağlık sorunları yaşadı, 2013’te geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralandı ama toparlanarak tekrar sahnelere döndü.

Şarkıcı Güllü'nün cenazesi ne zaman o lacak?

Güllü, 25 Eylül’ü 26 Eylül’e bağlayan gece, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan geçirdiği bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Sanatçının cenazesinin ne zaman ve nerede defnedileceğiyle ilgili olarak ailesi, Yalova’da yapılacak olan aile yakınlarına özel bir törenin ardından toprağa verileceğini duyurdu. Cenaze töreninin 27 Eylül Cumartesi günü düzenleneceği öğrenildi. Törenin sade ve aile arasında gerçekleşmesi planlanıyor. Şarkıcı Güllü’nün ölümü, sevenleri ve müzik dünyası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor