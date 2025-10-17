Son Mühür- Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında kamuoyunda dile getirilen “yasaklı madde kullanımı” iddiaları laboratuvar incelemesiyle netlik kazandı. Yapılan tüm testlerin negatif sonuçlandığı ve genç kadının herhangi bir madde kullanmadığının kesinleştiği bildirildi.

Adli sicil kaydı bulunmuyor

Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yer alan bilgilere göre, Gülter’in herhangi bir adli sicil kaydının da bulunmadığı ortaya çıktı. Böylece sosyal medyada dolaşan “suç kaydı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı belgelerle doğrulandı.

Aileden suç duyurusu

Sanatçının çocukları Tuğyan Ülkem ve Tuğberk Yağız Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili gerçeğe aykırı iddialarda bulunduğu öne sürülen Ferdi Aydın hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Aile, kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlar nedeniyle hukuki süreci başlattı.

Türk müziğinin sevilen ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma, adli tıp raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürülüyor. Yetkililer, olayın tüm detaylarının aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.