Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde evinde aniden fenalaşan 59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek, kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürülen Ürek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. İlk günlerde bilincinin açık olduğu, ancak kritik sürecin sürdüğü belirtilmişti.

Doktorlar, kalp krizi sonrası ilk 48 saatin ikinci bir atak riski açısından en hassas dönem olduğuna dikkat çekerek, sanatçının durumunun stabil hale gelene kadar yakından takip edileceğini açıklamıştı.

MR sonucu umut verdi

Bugün ise sanatçının sevenlerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Ürek’in yakın dostu Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçının beyin MR sonucunun temiz çıktığını duyurdu. Akay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Müjdemi isterim! Çekilen MR’da beyin hasarı görülmemiş. Hatta el sıktıklarında karşılık vermiş.”

Tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Bu açıklama, Fatih Ürek’in sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini gösterdi. Sanatçının tedavisinin hastanenin yoğun bakım servisinde devam ettiği, doktorların durumu yakından izlemeyi sürdürdüğü öğrenildi.