Şarkıcı Güllü, 25 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonunda hayatını kaybetti. Olay saat 03.00 sularında gerçekleşti. Güllü balkonda otururken fenalaştı ve dengesini kaybederek altıncı kattan düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını orada yitirdi. Güllü’nün vefatı müzik camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Şarkıcı Güllü neden öldü?

İlk saatlerde sosyal medyada intihar iddiaları yayıldı fakat Güllü’nün oğlu, annesinin ölümüyle ilgili olarak bunun bir kaza olduğunu ve intihar iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Oğlu, annesinin ani ve beklenmedik şekilde hayatını kaybettiğini, olayın 'elîm bir kaza' sonucu gerçekleştiğini söyledi ve sevenlerinden bu hassasiyete dikkat etmelerini istedi.

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 1973 yılında İstanbul Beyoğlu’nda doğdu ve küçük yaşlardan itibaren sahneyle tanıştı. Roman havaları ve arabesk tınılarıyla 1990’larda büyük ilgi gördü. Müzik kariyerinde birçok hit şarkıya imza attı; özellikle “Her Şeyim Oldun”, “Oyuncak gibi”, “Değmezmiş Sana” gibi parçaları ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Bir süre albüm çalışmalarına ara verip, 2000 yılında sahnelere geri döndü.

2008 yılında bir kez alkol koması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavi sürecini atlattıktan sonra tekrar sevenleriyle buluşmuştu. Son yıllarını ise Yalova’da geçirdi ve zaman zaman sahne çalışmalarına devam etti. Ölümünün ardından ailesi ve yakın çevresi, hayranlarından çıkan söylentilere itibar etmemelerini, Güllü’nün çok sevildiğini ve derin bir üzüntü yaşadıklarını ifade ediyor.