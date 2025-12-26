Son Mühür- Ali Sabancı, İstanbul’da düzenlenen Fast Company Türkiye “CEO Council” etkinliğinde yaptığı açıklamalarla kamuoyunun gündemine oturdu.

ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı’nın, yüksek servetine rağmen “geçinemiyorum” ifadelerini kullanması sosyal medyada ve ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

“Yönettiğimiz varlıkların yarısı yurt dışında”

Sabancı, etkinlik kapsamında Rauf Ateş’in sorularını yanıtladı. Konuşmasında ESAS’ın yönettiği portföyün büyüklüğüne dikkat çeken Sabancı, “Yönettiğimiz 9 milyar dolarlık varlığın yüzde 50’si yurt dışında” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, şirketin küresel ölçekteki yatırım stratejisini ortaya koyarken, konuşmanın devamında yapılan kişisel değerlendirmeler tartışmanın odağına yerleşti.

“Geçinemiyorum”

Sabancı, konuşmasının bir bölümünde maddi beklentilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. “Herkesin maddi emelleri var, benim de var. Ben geçinemiyorum. Arzu ettiğime kıyasla ben geçinemiyorum” sözleri, salonda olduğu kadar kamuoyunda da şaşkınlık yarattı.

Servet listeleriyle çelişen açıklama

Ali Sabancı, Türkiye’nin en zenginleri listesinde 34. sırada yer alıyor. Aynı listede Sabancı’nın toplam servetinin yaklaşık 960 milyon dolar olduğu bilgisi bulunuyor.

Bu veriler, Sabancı’nın “geçinemiyorum” açıklamasının kamuoyunda neden yoğun tepki çektiğini ortaya koyan başlıca unsur oldu.

Asgari ücret tartışmasının gölgesinde geldi

Sabancı’nın sözleri, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlendiği ve bu rakamın açlık sınırının dahi altında kaldığı bir dönemde geldi.

Ekonomik daralma, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısının geniş toplum kesimlerini etkilediği süreçte yapılan bu açıklamalar, sosyal medyada eleştirildi.