İzmir’in turistik merkezlerinden Çeşme ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi artan araç yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek için ilçenin farklı noktalarında hız kontrol uygulamalarına başladı.

Bayram süresince sıkı denetim

Ekipler, bayram boyunca özellikle ana yollar, giriş-çıkış noktaları ve trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimlerini sürdürecek. Sürücülere, hız sınırlarına uymaları, emniyet kemerini takmaları ve dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor. Kuralları ihlal edenler hakkında ise yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Önlemlerle kazalar azaltılacak

Yetkililer, bayram döneminde trafik yoğunluğunun ciddi oranda arttığını belirterek, alınan önlemlerin temel amacının kaza riskini en aza indirmek olduğunu ifade etti. Uzun yolculuk yapan sürücülerin yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Denetimler kesintisiz sürecek

Emniyet yetkilileri, denetimlerin bayram boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülerden trafik kurallarına eksiksiz uymalarını istedi. Saha ekipleri, kurallara uyulmasının hem bireysel güvenlik hem de toplumsal güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.