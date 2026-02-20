Eric Dane'in sağlık sorunlarıyla ilgili süreç, 2025 yılında kendisine Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konulmasıyla başlamıştı. Sinir sistemini etkileyen ve kas fonksiyonlarını ilerleyici biçimde kaybettiren bu ağır hastalıkla yaklaşık bir yıl boyunca mücadele eden oyuncu, tedavi sürecinde ailesinin desteğinin kendisi için en büyük güç kaynağı olduğunu ifade etmişti. Hastalıkla verdiği zorlu savaşın ardından gelen acı haber, dünya genelinde sevenlerini derinden sarstı.

Eric Dane kimdir?

Eric Dane, 9 Kasım 1972'de Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Oyunculuk serüvenine 1990'lı yıllarda küçük televizyon rolleriyle adım atan Dane, 2000'li yılların başından itibaren daha dikkat çekici projelerde yer almaya başladı. Ancak asıl büyük çıkışını 2006 yılında Grey's Anatomy dizisinin kadrosuna katılmasıyla yaşadı. Dizide hayat verdiği Dr. Mark Sloan karakteri, izleyicilerin en sevdiği figürlerden biri haline geldi ve Dane'e uluslararası bir şöhret kazandırdı.

Eric Dane'in sinema ve dizi kariyeri

Eric Dane televizyon kariyerinin yanı sıra beyaz perdede de önemli yapımlarda rol aldı. X-Men: Son Direniş, Marley ve Ben, Sevgililer Günü ve Burlesque gibi Hollywood filmlerinde farklı karakterlere hayat veren oyuncu, geniş bir izleyici yelpazesine hitap etmeyi başardı.

2014-2018 yılları arasında yayınlanan The Last Ship dizisinde Komutan Tom Chandler rolüyle başrolde yer alan Dane, bu yapımla aksiyon ve drama türlerinde de yeteneğini kanıtladı. Son dönem kariyerinde ise gençlik draması Euphoria'da üstlendiği rolle yeni nesil izleyicilerle de buluştu.

Eric Dane'in özel hayatı

Eric Dane, özel hayatında oyuncu Rebecca Gayheart ile evliydi. Çiftin birlikteliğinden iki çocukları dünyaya geldi. Dane, kariyeri boyunca özel yaşamını mümkün olduğunca medyadan uzak tutmaya çalışan isimler arasında yer alıyordu.

Eric Dane neden öldü?

Eric Dane'e 2025 yılında konulan ALS teşhisi, hayatını kökten değiştirmişti. Kasların giderek işlevini yitirmesine neden olan bu nörolojik rahatsızlık, tedavisi bulunmayan ve ilerleyici bir seyir izleyen hastalıklar arasında yer alıyor. Yaklaşık bir yıllık mücadelenin ardından 53 yaşında hayatını kaybeden Dane'in vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Hollywood'dan ve dünya genelinden art arda taziye mesajları paylaşılarak ünlü oyuncunun anısına saygı gösterildi.