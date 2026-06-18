İzmir hukuk camiası acı bir haberle sarsıldı. İzmir Barosu'nun eski başkanı Özkan Yücel'den acı haber geldi. İzmir Barosu eski başkanı Özkan Yücel'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Yücel'in hayatını kaybetmesinin ardından İzmir hukuk camiası derin bir üzüntü yaşarken, Yücel'in vefat sebebinin ise kalp krizi olduğu öğrenildi. Özkan Yücel'in cenaze töreni ile ilgili detayların da ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Özkan Yücel'in ani vefatının ardından çok sayıda isimden başsağlığı paylaşımı gelirken, bir paylaşım da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi.

"Işıklar içinde uyusun!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Büyük bir üzüntü içindeyim…

İzmir Barosu Önceki Dönem Başkanımız, adalet için omuz omuza yürüdüğümüz, hukuku ve insan haklarını savunurken aynı safta mücadele verdiğimiz değerli dostum, üstadım Av. Özkan Yücel’i kaybettik.

Hukuk camiasına ve tüm yol arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun." ifadelerini kullandı.