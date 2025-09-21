Süper Lig'in 6. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Göztepe, hem sahadaki futboluyla hem de kulüp yönetiminin sergilediği vizyoner yaklaşımla tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Bu sezon başında yıldız oyuncusu Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon Euro'ya satan sarı-kırmızılı ekip, transferdeki başarılı hamleleriyle de takdir topladı. Kulübün futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin, akıllı transfer politikaları sayesinde finansal başarıyı sportif başarıyla birleştirmesi, Türk futboluna örnek gösteriliyor.

Akıllı transfer politikası ve finansal başarı

Göztepe, Romulo'nun yanı sıra, Tijanic ve Emersonn gibi oyuncuların satışından da toplamda yaklaşık 30 milyon Euro gelir elde etti. Bu gelirle birlikte harcadığı paralardan yaklaşık 19 milyon Euro kâr sağlayan yönetim, geleceğe yönelik potansiyeli yüksek, genç ve dinamik bir kadro kurdu. Brezilyalı oyuncular Janderson ve Rhaldney, Ürdünlü genç golcü Sabra, Beninli ofansif orta saha Olaitan, Tunuslu sol bek Cherni ve Adana Demirspor'dan transfer edilen sağ bek Arda gibi isimleri kadrosuna katan Sport Republic, mevcut golcüsü Brezilyalı Juan'ın sözleşmesini de 2029 yılına kadar uzatarak istikrarı koruduğunu gösterdi.

Scout ekibinin başarısı ve gençlere yatırım

Kurduğu genç kadroyla ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek üst sıralara yerleşen Göztepe'nin bu başarısında, etkili scout (oyuncu izleme) sisteminin rolü büyük. Dünyanın farklı bölgelerinde genç yetenekleri araştıran izleme komitesi, Nevzat Tan Üzel, Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom gibi gençleri U19 takımına kazandırdı. Bu vizyon, kulübün geleceğini güvence altına alırken, genç yeteneklere de gelişim fırsatı sunuyor. Göztepe'nin bu yönetilme şekli ve transfer politikası, diğer Süper Lig kulüpleri için de yol gösterici nitelikte görülüyor.

Stanimir Stoilov'un etkisi: Genç yetenekleri parlatan hocanın başarısı

Takımın en genç yaş ortalamasına sahip olmasında, teknik direktör Stanimir Stoilov'un rolü yadsınamaz. Sport Republic'in 2023-2024 sezonunda göreve getirdiği Bulgar teknik adam, Göztepe'yi önce 1. Lig'den Süper Lig'e taşıdı. Geçen sezonu 50 puanla 8. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 50 yıl sonra yarı finale yükselen Göztepe'nin bu yükselişi, Stoilov'un disiplinli ve taktiksel oyun anlayışının bir sonucu olarak gösteriliyor. Genç oyunculara şans vermesiyle tanınan Stoilov, 2 sezon önce U19 takımından A takıma yükselttiği Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in gelişimine yaptığı katkıyla da ne kadar doğru bir seçim olduğunu kanıtladı. Stoilov yönetimindeki Göztepe, bu sezon da genç ve dinamik kadrosuyla hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.