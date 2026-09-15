Son Mühür- İzmir’de siyasetin sertleşen tonuna karşı sürpriz bir diyalog hamlesi geldi. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, kentteki farklı siyasi yelpazeden partileri kapsayan "Ortak Akıl ve Nezaket Ziyaretleri" maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Gümrükçü bu kapsamda Vatan Partisi İzmir İl Başkanı İhsan Sefa ile Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan’ı makamlarında ziyaret etti. Masadaki ana gündem maddesi ise netti: Siyasette nezaket, toplumsal uzlaşı ve İzmir’in geleceği.

Farklı kulvarlar, ortak masa

İdeolojik ayrışmaların halka hizmetin önüne geçmemesi gerektiğini savunan Gümrükçü, siyasi rekabetin kavgaya dönüşmesine tepkili. İzmir’den başlayan bu diyalog sürecinin tüm Türkiye’ye örnek olmasını hedeflediklerini belirten CHP’li Başkan, uzlaşı vurgusunu şu sözlerle belirginleştirdi:

"Farklı kulvarlarda yer alabiliriz. Ancak bu durum, milletimizin bizden beklediği çözümler için bir araya gelmemize engel değil. Vatandaş artık gerilimden yoruldu. Kutuplaşma değil, somut çözüm bekliyor."

Gümrükçü, CHP'nin tarihsel birleştirici rolüne dikkat çekerek, kişisel ya da partisel ikballeri değil, doğrudan milletin huzurunu önceliklendirdiklerinin altını çizdi.

"Bedelini tüm ülke ödüyor"

Siyasete egemen olan sert üslubun faturasını toplumun ödediğini vurgulayan Utku Gümrükçü, ötekileştirici dilin bir tuzak olduğunu belirtti. Görüşme yaptığı il başkanlarının da bu konuda benzer bir duruş sergilediğini ifade eden Gümrükçü, seçim zamanı geldiğinde adil ve temiz bir yarış yürütmenin şart olduğunu söyledi.

Trafik sürecek

Ziyaretlerin ardından Vatan Partisi İl Başkanı İhsan Sefa ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cemal Arıkan’a misafirperverlikleri için teşekkür eden Gümrükçü, durmaya niyetli değil. İzmir’deki tüm siyasi aktörlerle dirsek temasını korumakta kararlı olan CHP yönetimi, önümüzdeki günlerde farklı kapıları da çalmaya hazırlanıyor.



