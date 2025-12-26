Göztepe, Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 32 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak dikkat çekerken, bu başarının temel taşlarından biri savunma performansı oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda kalesinde yalnızca 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Stoilov’un 3’lü savunma tercihi tuttu

Teknik direktör Stanimir Stoilov, sezon boyunca ağırlıklı olarak 3’lü savunma sistemini tercih etti. Bu düzende görev alan stoperler Heliton, Bokele, Godoi, Taha ve Furkan, ilk yarı boyunca istikrarlı performanslarıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Heliton savunmanın sigortası oldu

Göztepe savunmasının bel kemiği olan Brezilyalı Heliton, güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıktı. 30 yaşındaki stoper, Süper Lig’de oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak rakip forvetlere geçit vermedi.

Zaman zaman santrfor rolü

Stoilov, maçların bazı bölümlerinde Heliton’u ileri uca göndererek sürpriz bir hamleye de imza attı. Bu tercihler, Heliton’un çok yönlü oyun yapısını ve fiziksel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bokele istikrar ve golle öne çıktı

Kamerunlu savunmacı Malcom Bokele, 16 maçta forma giydi. Bir maç kırmızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan 25 yaşındaki stoper, 1.392 dakika sahada kalırken 1 gol atarak skor katkısı da sağladı.

Godoi sakatlığa rağmen etkiliydi

Brezilyalı Allan Godoi, sezon içinde yaşadığı sakatlığa rağmen 11 karşılaşmada görev aldı. 5 maçta ilk 11’de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, forma giydiği müsabakalarda savunma direncini yukarı çekti.

Taha form grafiğini yükseltti

Göztepe’de üçüncü sezonunu geçiren Taha Altıkardeş, sezon başında yedek başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda performansını artırarak ilk 11’in vazgeçilmezleri arasına girdi. 22 yaşındaki stoper, 17 maçta 819 dakika sahada kalırken 1 gol sevinci yaşadı.

Furkan önemli bir alternatif oldu

25 yaşındaki Furkan Bayır, Süper Lig’de 9 maçta forma giydi. 4 karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Furkan, 339 dakika süre alarak Stoilov’un savunmadaki önemli rotasyon parçalarından biri haline geldi.

Savunma başarısı Göztepe’yi taşıdı

Sezonun ilk yarısında sergilenen bu savunma performansı, Göztepe’nin üst sıralarda kalmasında belirleyici rol oynadı. Teknik heyet ve camia, ikinci yarıda da aynı savunma istikrarının sürmesini hedefliyor.