3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka’nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt’un, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazırlandığı öğrenildi. 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, transferin resmileşmesi halinde uzun yıllar sonra yeşil-kırmızılı ekipten sarı-lacivertli kulübe giden ilk futbolcu olacak.

29 yıl sonra bir ilk

Karşıyaka altyapısından yetişerek Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen kulüp efsanelerinden Ogün Temizkanoğlu, 1963 yılında İstanbul temsilcisine transfer olmuştu. Daha sonra 1992’de Ülken Durak ve 1997’de Atilla Güneş de Karşıyaka’dan Fenerbahçe’ye imza atan isimler arasında yer aldı.

Bu sezon Karşıyaka altyapısından profesyonelliğe adım atan Adem Yeşilyurt, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekerek Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Transferin tamamlanmasıyla birlikte genç oyuncu, 29 yıl sonra iki kulüp arasında gerçekleşen ilk transfer olacak.

İmza sonrası sezon sonuna kadar Karşıyaka’da

U19 Milli Takımı’nın Hırvatistan’da katıldığı özel turnuvada forma giyen Adem Yeşilyurt’un, yarın Çekya ile oynanacak karşılaşmanın ardından ay-yıldızlı kafileyle İstanbul’a dönmesi bekleniyor. Genç futbolcunun çarşamba günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı, ardından sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeyi sürdüreceği bildirildi.

Transferin mali detayları

Anlaşma kapsamında Fenerbahçe’nin Karşıyaka’ya 500 bin euro bonservis bedelini iki taksit halinde ödeyeceği, ilk ödemenin yarın yapılacağı öğrenildi. Ayrıca Karşıyaka’nın, oyuncunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer edilmesi halinde satıştan yüzde 25 pay alacağı kaydedildi.

Transfer anlaşmasına göre sarı-lacivertli kulüp, yeni sezonda üç genç futbolcuyu Karşıyaka’ya kiralık olarak gönderecek. Bunun yanı sıra İzmir temsilcisinin sezon öncesi hazırlık döneminde Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde iki kamp yapacağı ifade edildi.