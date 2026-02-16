Son Mühür/ Beste Temel - Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Convention Center’da düzenlenen ve Türkiye’de bu ölçekte ilk kez yapılan toplantı yoğun ilgi gördü. İki gün süren bilimsel organizasyona Avrupa’dan 197 ürolog katılırken, 204’ü fiziki ve 228’i çevrim içi olmak üzere toplam 432 üroloji uzmanı programa dahil oldu.

Canlı cerrahi uygulamalar yapıldı

Bilimsel program kapsamında güncel cerrahi teknikler ele alındı. Toplantıda yalnızca teorik sunumlar yer almadı; canlı ve yarı canlı ameliyat uygulamaları da gerçekleştirildi. Katılımcılar, ameliyat süreçlerini adım adım izleme ve uzmanlarla tartışma imkânı buldu.

Uluslararası deneyime sahip konuk cerrahlar tarafından 2 penil protez ve 3 üretroplasti operasyonu, canlı cerrahi oturumlarıyla eş zamanlı olarak konferans salonuna ve çevrim içi platforma aktarıldı. Rekonstrüktif üroloji ve androloji alanındaki güncel teknikler interaktif ortamda paylaşıldı.

Dünya çapında isimler İzmir’deydi

Toplantıda Avrupa ve dünya ürolojisinin önde gelen isimleri yer aldı. University College London Hospitals Androloji Başkanı Prof. Dr. David Ralph, EAU Travma Kılavuz Paneli Başkanı Dr. Marjan Waterloos ve Hindistan’daki Kulkarni Uro Surgery Pune Rekonstrüktif Üroloji Merkezi’nden Dr. Pankaj Joshi programa katılan isimler arasında yer aldı.

“Türkiye’de bu düzeyde bir ilk”

Toplantıya ev sahipliği yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Bozkurt, yaklaşık sekiz aylık hazırlık sürecinin ardından organizasyonun hayata geçirildiğini belirtti. Bozkurt,

“Bu düzeyde bir toplantı Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi. Avrupa’daki ve Türkiye’deki meslektaşlarımızla yeni teknikleri paylaşmak, canlı cerrahi oturumlarıyla bilgi aktarımını güçlendirmek istedik” dedi.

“Ürolojide dünyadan geri değiliz”

İki gün boyunca yoğun ve verimli bir program yürütüldüğünü ifade eden Bozkurt, “Bu toplantıların üniversitemiz ve ülkemiz adına üroloji branşına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Tıp alanında dünyadan geri değiliz. Üroloji dalında tanı, tedavi ve kullanılan tıbbi cihazlar açısından Avrupa ve dünyadaki meslektaşlarımızdan daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bilimsel toplantıya katılan Avrupalı ürologlar ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin altyapısını, ameliyathanelerin modernliğini ve hijyen koşullarını övgüyle değerlendirerek, operasyonlarda görev alan Türk hekimlere ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.